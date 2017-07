Ordenan retirar un lote de antibióticos distribuido por todos los hospitales de las islas

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del ministerio de Sanidad, ha ordenado la retirada del lote 1603390 del antibiótico de uso hospitalario Linezolid Accordpharma, que se ha distribuido en Balears, por no pasar las pruebas de esterilización realizadas en el Laboratorio Oficial de Control de Medicamentos de la AEMPS.

En concreto, en las islas se ha distribuido en el hospital Mateu Orfila de Menorca, en Can Misses (Eivissa), en los hospitales comarcales de Manacor e Inca y en Son Llàtzer (Palma) y Son Espases, en Palma. Esto es, en todos los hospitales de la red pública.

Fabricado por Demo S.A. Pharmaceutical Industry y comercializado por Accord Healthcare, la agencia ha calificado el defecto en la clase 1, es decir, aquella que se corresponde con un posible riesgo más elevado para la salud.

Sin embargo, Olga Delgado, jefa del servicio de Farmacia de Son Espases, restó importancia a esta calificación tras revelar que este antibiótico de uso hospitalario indicado para tratar infecciones bacterianas grampositivas estaba siendo utilizado con pacientes en su hospital desde comienzos del pasado mes de junio sin ocasionarles ningún efecto secundario indeseado.

"Al parecer este lote no ha pasado los controles de calidad, se trata en definitiva de un problema de calidad, no clínico. Y los problemas de esterilidad que al parecer ha tenido este lote no provocan efectos secundarios. Y llevamos dosificándolo desde hace un mes y medio y no hemos percibido afectación clínica en ningún paciente", subrayó la jefa de servicio.

Delgado añadió que esta retirada solo afectará a cinco pacientes de Son Espases a los que en estos momentos se les estaba dosificando el antibiótico.

"Sólo se ha retirado el lote del antibiótico que se suministra por vía intravenosa y creo que nos quedan algunas dosis orales del mismo fármaco con las que intentaremos pasar este fin de semana. En caso de que a estos pacientes no se les pueda suministrar oralmente, buscaremos algún otro antibiótico parenteral para continuar el tratamiento", tranquilizó la responsable del servicio.

Desde la conselleria de Salud aseguraron que todos los hospitales han recibido la alerta y ya han retirado estos antibióticos.