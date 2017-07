Armengol vende al PSIB como "la izquierda responsable y que gestiona"

La actualidad le ha venido al pelo a la presidenta Francina Armengol. El lío en la ley de alquiler turístico a raíz del desmarque de Podemos dio más contexto a uno de los principales mensajes que trató de vender la líder de los socialistas baleares en su congreso: que el PSIB es "la izquierda responsable, que sabe gestionar y que sabe gobernar". Una afirmación que, tras una semana de reproches de los socialistas a la formación morada de "irresponsables", pareció aludir directamente a sus socios externos de Govern.



Armengol no tiene rival en su congreso, así que la cita, que trae hoy a Palma al líder nacional del PSOE, Pedro Sánchez, solo servirá para definir el rumbo de un partido que se ve "mejor que en los últimos cinco años" -hizo balance la hasta ahora secretaria de organización del PSIB, Bel Oliver. La presidenta balear marcó el mensaje del partido para los próximos cinco años o, al menos, hasta las próximas elecciones de 2019: "Somos los socialistas los que lideramos el cambio y lideramos la izquierda. Que nadie se equivoque", defendió Armengol. El objetivo del partido es mejorar sus resultados electorales. "Ahora tenemos mucho poder en las instituciones, pero no los resultados electorales que nos habría gustado", reconoció la secretaria general del PSIB, que se marcó "ser capaces de proyectar esa fortaleza" en las urnas.

En la semana en que el desmarque de Podemos en la votación del alquiler turístico ha supuesto que habrá que reformar la ley aprobada hace cuatro días y por lo que el vicepresidente del Govern, Biel Barceló, ya ha tenido que pedir disculpas, Armengol definió al PSIB como "la izquierda responsable, que sabe gestionar y que sabe gobernar". No fue la única alusión a sus socios de Podemos. Armengol recordó las dificultades del PSIB en los últimos cinco años: "No sólo habíamos perdido el poder, sino la credibilidad y la gente ya no nos veía de izquierda", resumió la presidenta, que apuntó que "salieron partidos que conectaron muy bien con la indignación. En aquel momento, los socialistas tuvimos claro que nosotros teníamos que ser útiles", volvió a contraponer la líder socialista a su partido y a Podemos.

"Hemos ganado relevancia"



La líder de los socialistas baleares recordó que además de la oposición y hasta seis procesos electorales, el partido se tuvo que enfrentar a la crisis desencadenada en el Congreso Federal de octubre, cuando una mayoría de la cúpula del partido decidió abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy. "Y hasta cuando el PSOE ha dudado y ha pisado líneas rojas, los socialistas baleares hemos tenido claro que teníamos que estar en la izquierda", felicitó la presidenta a los suyos por su "coherencia". "Llegamos a ser la esperanza de los socialistas de toda España, que me han dado la enhorabuena. El PSIB ha ganado relevancia a nivel estatal por esa coherencia", aseguró Armengol, que concluyó diciendo que "somos el partido que vertebra la izquierda".