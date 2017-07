Gran Bretaña, expectante ante la 'Ley Seca' aérea

La propuesta de Ley Seca en aeropuertos y vuelos comerciales realizada por el Govern a Madrid y Bruselas ha tenido una amplia repercusión en Gran Bretaña, donde los medios se hicieron eco ayer de los numerosos incidentes protagonizados por ciudadanos de se país en los vuelos en dirección al archipiélago.

La edición digital de The Guardian recogió las declaraciones de la directora general de Turismo del Govern, Pilar Carbonell, que sostuvo que el objetivo de estas medidas era garantizar la seguridad poniendo freno a los desmanes de los incívicos.

Este medio recordó algunos de los incidentes más sonados, como uno ocurrido en mayo en el aeropuerto de Palma, en que la Guardia Civil subió a bordo de un avión de una compañía low cost para hacerse cargo de tres turistas borrachos que habían causado problemas durante todo el trayecto desde Manchester.

La cadena pública BBC informó también de la petición efectuada por el Ejecutivo autonómico, por la que instaba a a Madrid y a Bruselas a que actúen para limitar el consumo de alcohol en vuelos comerciales y aeropuertos. La información de la BBC señalaba que "no está claro" si la propuesta afectaría únicamente a los vuelos con destino a Balears, o bien se generalizaría para toda la Unión Europea.

Las ediciones digitales de los medios británicos recogieron también comentarios de lectores de ese país, bastante escépticos en algunos casos con el recorrido que puede tener la medida por sus implicaciones económicas.

Comentarios escépticos



"Con los beneficios que da la venta de alcohol en los aeropuertos, no me imagino una prohibición como ésta a corto plazo", apuntaba un lector de The Times, en su edición digital.

En The Independent, se podían leer comentarios que derivaban la responsabilidades a las autoridades autonómicas. "¿Por qué estas pequeñas islas no se limitan sólo a prohibir el alcohol en las islas? Así no irá ningún turista y todo el mundo estará más feliz", sostenía un internauta. En su información, este medio recordaba la escena sexual que protagonizaron dos turistas en un vuelo desde Manchester a Eivissa, escena que fue captada por otro pasajero en una grabación que se hizo rápidamente viral, con miles de visitas en las redes sociales. Esta cabecera periodística subrayó que la propuesta se enmarca en los intentos del gobierno autonómico de erradicar los excesos en que incurre el turismo de fiesta, "que algunas veces acaba con los turistas metidos en algún conflicto con la Policía o en el hospital".

Los digitales británicos recordaron que para muchos de los pasajeros que se dirigen a Balears esa fiesta empieza ya en el momento de embarcar en origen, con el consumo de bebidas alcohólicas.

En este sentido, The Telegraph habla de los "alborotados" vuelos que salen de territorio británico los viernes por la noche con destino a Eivissa, en los que el jolgorio empieza antes de poner un pie en el avión. "Los pasajeros se desmelenan y dan rienda suelta al consumo de alcohol", escribe la periodista, quien recuerda que en destinos turísticos de Croacia las autoridades acaban de aprobar también medidas contra el hooliganismo.

El debate sobre la restricción al alcohol en el ámbito aeroportuario no es nuevo en Gran Bretaña. Recientemente, un informe realizado por un comité de la Cámara de los Lores recomendaba la aplicación de medidas restrictivas para evitar incidentes en trayectos aéreos.