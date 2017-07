El Govern acusa a los consistorios de crear un problema medioambiental

Buena parte de los ayuntamientos de Mallorca está provocando un serio problema medioambiental al no dotar de alcantarillado las urbanizaciones que aun no disponen de él, según ha advertido el director general de Ordenación Territorial, Luis Corral, que no ha dudado e calificar esta postura de "irresponsabilidad política".

Las críticas de Corral se producen después de que la asociación de constructores de Balears haya denunciado la desidia de muchos Consistorios a la hora de redactar el proyecto para realizar estas obras, tal y como adelantó ayer Diario de Mallorca, ya que a partir del próximo 20 de agosto los que no lo hayan hecho no podrán conceder nuevas licencias para la edificación de chalés.

Luis Corral es tajante en su advertencia: no se van a conceder más prórrogas en esta materia, lo que supone bloquear nuevas construcciones en los suelos urbanos sin red de saneamiento. En Mallorca hay 48 de estos núcleos.

Según los datos obtenidos por la patronal de constructores, solo nueve ayuntamientos mallorquines han aprobado en pleno su decisión de desarrollar estos proyectos de dotación de alcantarillado (Alcúdia, Artà, Campanet, Campos, Capdepera, Esporles, Llucmajor, Marratxí y Escorca), aunque eso no supone que los proyectos vayan a estar redactados antes del 20 de agosto. Inca y Calvià han comunicado que no tienen urbanizaciones sin alcantarillado. Pero lo grave, según apuntan los constructores, es que ayuntamientos como Manacor o Palma no hayan hecho nada para cumplir con la citada exigencia, sobre todo en el caso de este último, dado que dispone de medios suficientes para hacerlo y se ha limitado a responder a la citada patronal que no tiene tiempo para ello, según asegura la directora de esta asociación empresarial, Sandra Verger.

Riesgo para los acuíferos



En opinión del director general de Ordenación del Territorio, esta actitud municipal es irresponsable, por cuanto estas urbanizaciones funcionan con fosas asépticas estancas, pero que en ocasiones presenta problemas y pueden generar contaminación de acuíferos. Así, Luis Corral responsabiliza a estos Consistorios de ser los causantes de un grave problema medioambiental. Y recuerda que es obligatorio que todos los suelos urbanos cuenten con red de saneamiento.

El representante del Govern lamenta que los alcaldes sí están dispuestos a destinar fondos a reforma de plazas, por ejemplo, "que sí se ven", y no a un alcantarillado "que no se ve y no da votos, pero que es fundamental".

Luis Corral reconoce que el Govern no tiene potestad ni para sancionar a los Consistorios rebeldes ni para sustituir sus competencias, por lo que admite que solo puede lamentar esa actitud. Sin embargo, recuerda que la nueva ley de urbanismo que se ha enviado a Parlament deja en manos de los Consells Insulars las competencias sobre el suelo rústico protegido, para sortear así casos de desidia municipal como el expuesto.