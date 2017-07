Los afectados por la talidomida se sienten "engañados" por Salud

Las personas afectadas por la talidomida, el medicamento que entre los años 60 y 70 se prescribió a mujeres embarazadas y produjo malformaciones a sus hijos, se sienten "engañadas" por la conselleria de Salud. El Parlament aprobó en abril del pasado año una proposición no de ley en la que instó a la conselleria de Salud a abrir un registro de personas afectadas por este medicamento, que se les practiquen pruebas médicas y genéticas, conseguir una reparación moral de los daños causados e instar al Gobierno central a que presente una demanda contra el laboratorio alemán Grünenthal, fabricante de la talidomida, para que indemnice a los afectados.

Jaume Ferrer, Joan Capó y Magdalena Estelrich, afectados por este problema se mostraron indignados con la actitud de Salud: "Llevamos nueve meses esperando que se ponga en marcha todo el protocolo y desde el Ib-Salut y desde la conselleria nos pasan con paños calientes", aseveraron.

Ferrer explicó que el 21 de abril les dijeron que era inminente, el 27 de junio repitieron el mismo argumento y ya no saben a que atenerse. Llevan más de 10 años luchando para que les reconozcan sus malformaciones causadas por este medicamento y una vez que el Parlament les escucha, resulta que el Govern no actúa. "Nos sentimos humillados. Incluso en una ocasión nos dijeron que no solo trabajaban para nosotros", reveló Ferrer. Añadió que él y otros afectados cuentan con hasta 7 informes médicos que avalan ser afectados y podrían empezar por ellos el registro.

España es el único país del mundo donde el laboratorio alemán de la talidomida no ha indemnizado a los afectados, ya que todo sucedió en plena dictatura. Toda Europa, incluso Brasil, interpusieron demandas y Grünenthal tuvo que pagar indemnizaciones.

Desde la conselleria de Salut explicaron que a partir del mes de septiembre se pondrán en marcha las pruebas a las 17 personas afectadas que ellos tienen controladas. También explicaron que el retraso se debe a que desde el Ministerio de Sanidad no daban los criterios claro para realizar la evaluación a los afectados. No obstante, añadieron que desde el Ministerio les comunicaron esta misma semana que ya tienen claros los criterios que serán iguales para todas las comunidades autónomas. De hecho, la próxima semana hay un reunión del comité científico para este tema y el Ib-Salud citará a los afectados a partir de septiembre.