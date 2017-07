La desidia municipal bloquea la edificación de cientos de chalés

La desidia municipal está poniendo en peligro el desarrollo de cientos de viviendas en Mallorca, según se denuncia con apreciable indignación desde la asociación de constructores de las islas, desde la que se desataca el perjuicio que eso supone, no solo para las empresas del sector sino también para los particulares, y se advierte del riesgo que se está incurriendo respecto a la demanda de indemnizaciones a muchos ayuntamientos, además de bloquear inversiones millonarias.

El problema parte de la existencia en Mallorca de 48 urbanizaciones que todavía no disponen de red de alcantarillado, algunas tan relevantes como la de Son Vida, en Palma. Los ayuntamientos tenían un plazo que concluía el verano del pasado año para dotar de estos servicios de saneamiento, pero para evitar un bloqueo en la concesión de licencias, el Parlament acordó fijar una prórroga.

Si el consistorio quería evitar verse afectado por una paralización a la hora de dar licencias para construir nuevos chalés, para los finales de obra, de primera ocupación y cédulas de habitabilidad en las citadas urbanizaciones, debía aprobar un acuerdo plenario comprometiéndose a dotar esos núcleos de ese alcantarillado y redactar el proyecto en el plazo de un año.



Final del plazo



El problema radica en que ese nuevo plazo acaba el próximo 20 de agosto y solo nueve ayuntamientos mallorquines han adoptado el citado acuerdo en Pleno, según los datos que éstos han remitido a la patronal de constructores. Y para los que no cumplan con esa primera fecha límite, se acabó el poder dar licencias para levantar viviendas unifamiliares en esas zonas.

La directora de la asociación de constructores de Balears, Sandra Verger, señala que los municipios de Alcúdia, Artà, Campanet, Campos, Capdepera, Esporles, Llucmajor, Marratxí y Escorca han superado el trámite del acuerdo plenario. Como referencia, señalar que en Menorca todos los ayuntamientos han dado ese paso, y en Eivissa solo Santa Eulària des Riu.

Pero eso no significa tampoco que vayan a llegar a tiempo para poder contar con el proyecto de dotación de alcantarillado el 20 de agosto. Porque según la información facilitada por la patronal, Llucmajor les ha comunicado que ya está tramitando ese proyecto, pero Campanet y Esporles han advertido a los constructores de que no van a poder cumplir con ese plazo en la redacción y han pedido una prórroga, que según Verger se les ha denegado.

Hay casos, como Calvià o Inca, en los que la respuesta ha sido que no disponen en su término de urbanizaciones sin alcantarillado. Pero del resto no hay noticias, con algún caso de especial relevancia: Palma no ha llegado ni siquiera al punto de la aprobación en Pleno. Manacor tampoco lo ha hecho.

La prórroga concedida por el Parlament fija más plazos: en 2019 deben estar adjudicadas las obras, en 2021 ya realizadas, y en 2022 recepcionadas por el Ayuntamiento, pero si no se cumple el primer plazo, los demás saltan por los aires.

Eso explica la alarma y el fuerte malestar que existe ya entre las empresas constructoras, que ven cómo se ponen en peligro inversiones millonarias en un momento en el que su actividad está centrada en la vivienda unifamiliar. Hay que recordar que en este momento se proyectan en la isla más chalés que residencias en edificios plurifamiliares.



Los riesgos



El incumplimiento generalizado deja a puerta abierta a que a partir de finales del próximo mes no se pueda autorizar ni una nueva edificación en la mayor parte de las urbanizaciones de la isla que aun no disponen de red de saneamiento.

Pero Sandra Verger subraya también el daño que se ocasiona a los particulares. Hay que recordar que el bloqueo en la concesión de nuevas licencias no se limita a las de construcción, sino que también incluye las de fin de obra y las cédulas de habitabilidad. Eso hace que el riesgo sea mayor, y pueda llegar a suponer que chalés que se han comenzado a construir antes de que entrara en vigor este plan, ahora no puedan legalizarse de forma definitiva, con el correspondiente riesgo de que los afectados reclamen indemnizaciones, según se subraya desde la citada patronal.