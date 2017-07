Cesag y Rana, entre los galardonados por la ONCE en sus premio solidarios

La consellera de Servicios Sociales y Cooperación, Fina Santiago; el vicepresidente del Parlamento de Balears, Vicenç Thomàs; el vicepresidente del Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), Javier Juan; la vicepresidenta de la ONCE, Patricia Sanz; y la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Illes Balears, María del Carmen Soler, entregaron ayer los Premios Solidarios ONCE de Balears 2017 en el Teatro Principal de Palma.

Los galardones por su compromiso solidario han sido para el Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (Cesag), la fundación Rana, Andreu Anglada, AspasCafé y el Centro de Día de Formentera.