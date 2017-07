Café, mejor 3 tazas al día

Dos estudios observacionales realizados con 680.000 personas de todo el mundo han concluido que consumir tres tazas de café al día puede ser beneficioso para la salud y alargar la vida. Estos dos estudios se suman a otros anteriores en los que también se constataba las bondades de las infusiones hechas con los frutos de esta planta

Dos estudios realizados por dos prestigiosas y fiables instituciones –la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer del Imperial College de Londres y la Universidad del Sur de California– acaban de publicar los resultados de dos estudios observacionales realizados con unas 680.000 personas de todo el mundo en los que se concluye que ingerir hasta tres tazas de café al día alarga la vida. Que este consumo sitúa al "cafetero" en menor riesgo de muerte por enfermedades cardiacas, cáncer, episodios cerebrovasculares, diabetes o por enfermedades respiratorias o hepáticas.

No obstante, según la directora del estudio californiano, la menor mortalidad se presenta "independientemente de que la gente beba café normal o descafeinado", lo que excluiría a la cafeína del efecto salutífero de las semillas de esta planta de las que se consumen más de dos mil millones de tazas cada día en todo el mundo.

El doctor Jordi de Otero, internista de la Red Asistencial Juaneda, matiza que los estudios de los que hablamos son "puramente observacionales. Han hecho un seguimiento durante dieciséis años a un montón de personas y han constatado que las que consumían café tenían menor mortalidad. Pero no han entrado en detalles como, por ejemplo, saber si lo consumían con o sin azúcar, si los que lo tomaban fumaban o no, o si lo bebían mientras se medicaban con algún fármaco que podía interactuar con esta bebida", cuestiona el médico.

"Por eso", concluye, "no creo que exista una relación directa causal de que el café te esté protegiendo. No se ha hecho un ensayo clínico en el que se ha cogido a dos grupos de personas y a uno de ellos se le ha dado café y al otro no".

Opinión similar tiene Manuel Moñino, presidente del Colegio Oficial de Dietistas Nutricionistas de les Illes Balears (CODNIB) e investigador en CIBEROBN del Instituto Carlos III, que explica que los efectos beneficiosos del café, tenga este cafeína o no, se hallarían en sus compuestos bioactivos.

Sustancias fitoquímicas



"El café, como todos los alimentos de origen vegetal, contiene miles de sustancias fitoquímicas. Y cualquiera de ellas pudiera tener efectos protectores para el organismo humano. Por ejemplo, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha aceptado que los flavonoides que se encuentran en el cacao, alimento vegetal muy rico en grasas, mejoran la circulación sanguínea y tienen un efecto cardioprotector. Por eso para los enfermos del corazón es recomendable consumir diez gramos de chocolate con un porcentaje superior al 70% de cacao", revela Moñino.

El presidente de los nutricionistas de Balears añade que el "café, además de la cafeína, tiene muchísimas otras sustancias y no sabemos cuál o cuáles son las protectoras de la misma manera que se desconoce por qué tienen un efecto protector las frutas y hortalizas", sostiene este profesional que añade que estos estudios observacionales estarían constatando una evidencia (los efectos beneficiosos del café, que no de la cafeína) que debería propiciar el inicio de ensayos clínicos para establecer la causalidad.

Preguntado qué límites pondría a la ingesta de café, este investigador del Carlos III sostiene que "el consumo de cafeína es seguro si no excede el límite de 400 miligramos al día, unas tres o cuatra tazas".

"Este consumo debería limitarse hasta los 300 miligramos diarios en las mujeres embarazadas y, lógicamente, en los niños y menores de edad por la sobreexcitación y la falta de sueño que les provoca la cafeína", añade Moñino preocupado también por el excesivo consumo de bebidas con cafeína y energéticas, como ha puesto de manifiesto otro estudio que dice que dos de cada diez europeos menores de diez años se bebe dos litros de bebidas energéticas al mes.

"Y no hay que olvidarse del consumo de café y del té como vía de hidratación. Aunque lo mejor es hidratar tu cuerpo con agua, no es perjudicial que hasta un litro del líquido que ingieras cada día proceda de estas bebidas", concluye el presidente del CODNIB recalcando que el café, como una manzana, puede tener miles de beneficiosos compuestos fitoquímicos.