¿Como valora el primer año de ecotasa?

El impuesto cumple un año de vida con la aprobación mayoritaria de los turistas

Albert Fernández, director Palma youth hostel

No ha pasado nada, todo el mundo ha pagado lo que se la ha pedido sin ningún problema. No hemos recibido quejas de parte de nadie y todos los turistas, la mayoría jóvenes, han entendido que hay que pagar el impuesto»

Anna Novàs, recepcionista Boutique can alomar

No hemos tenido casi problemas. Solo algunos turistas españoles han llegado a quejarse un poco porque creen que al ser de aquí no tienen que pagar este impuesto, pero acaban abonando la cantidad indicada»

Nicolás Ramos, recepcionista art hotel

Se ha cobrado con normalidad. Sí he escuchado que fuera del hotel algunos españoles o mallorquines se han quejado. Pero al final se ha asumido con naturalidad. En Estados Unidos se llegan a pagar 25 dólares por noche»

Marcos Suárez, recepcionista hotel cort

El número de turistas no ha bajado, sino que incluso ha subido. No quiero decir que gracias a la ecotasa vengan más turistas, pero está claro que no ha hecho que el número de extranjeros baje»

Natalia, recepcionista Hotel Palacio Avenida

No todos conocen la ecotasa. Durante el tiempo que he trabajado aquí he tenido que informar de su existencia, pero al final no ha habido problemas. No ha habido quejas. todos lo han entendido a la perfección»

Amik Veirman, turista

Es normal pagar este impuesto, ¿no? He viajado mucho por Europa y he tenido que pagarlo en todos y cada uno de los países que he visitado, sin excepción. Por tanto me parece correcto que aquí también se abone»

Inver, turista

No sabía de la existencia de este impuesto, pero si tiene que servir para mejorar la economía de este lugar lo pago sin problemas. Eso es importante. Me parece bien hacerlo si es para ayudar a esta isla»

Farogy, turista

"Estoy de acuerdo en pagar esta ecotasa. Me parece bien. No conocía la existencia de este impuesto, pero no tendré problemas en pagarlo si es para ayudar en el mantenimiento de esta isla tan bonita"