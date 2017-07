Sacan 445.000 euros del fondo de contingencia para pagar a los colegios del Opus

El Govern ha tenido que echar mano del fondo de contingencia para hacer frente a la interlocutoria del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) que ordena pagar 445.000 euros a los colegios vinculados al Opus Dei y que están ubicados en el Parc Bit. El Govern decidió retirarles el concierto educativo y los centros y los padres recurrieron ante la Justicia que les ha dado la razón. El fondo de contingencia es una reserva de dinero que tiene el Ejecutivo para hacer frente a gastos inesperados, como es el caso de temporales, situaciones de emergencia o sentencias judiciales.

El Govern decidió el pasado año retirar la concertación a los centros educativos Llaüt y Aixa alegando, entre otras cosas, que los centros por su ubicación no eran necesarios para la administración pública al estar situados en una zona donde no hay viviendas y no reside gente. En el fondo de la retirada del concierto estaba el hecho de que estos colegios segregan a los alumnos según el sexo, aspecto que la LOMCE permite pero que el Govern del Pacto está del todo en contra.

Promocions Educativas s'Embat, empresa que gestiona los centros, así como las asociaciones de padres y madres de ambos colegios, recurrieron la decisión del Govern de eliminar la concertación. El pasado día 2 de febrero el TSJB dictó una interlocutoria que obligaba al Ejecutivo a pagar el dinero de la concertación, que son estos 445.000 euros. La resolución judicial se basa en que sí es necesaria la concertación pública de los centros, ya que si bien en el Parc Bit no es una zona residencial, sí es un centro de trabajo con muchos trabajadores que llevan a sus hijos a estos colegios. La resolución judicial en ningún momento habla de la segregación de alumnos por sexo, pese a ser la verdadera razón de fondo de la decisión de Educación de retirarles el concierto, ya que la ley estatal lo permite.



1.123 millones a la concertada Por otra parte, el consell de Govern aprobó ayer pedir autorización al Parlament para destinar 1.123 millones de euros a la concertación con centros educativos hasta el año 2023. Esta autorización del Parlament es preceptiva debido a la alta cuantía de la operación. Hasta el momento, los conciertos educativos se realizaban por cuatro años, ahora será por seis. En estos conciertos educativos se han incluido los dos centros del Parc Bit en base a la resolución judicial antes mencionada.

De igual modo, el Consell de Govern aprobó que la conselleria de Trabajo tramite una inversión por un importe de 1.057.302 euros destinada a financiar ayudas globales con el objetivo de promover el autoempleo.

Las subvenciones de este año, que se gestionan a través de la Dirección general de Trabajo, Economía Social y Salud Laboral, han doblado su presupuesto en relación con la convocatoria del año 2016, que llegaron a los 464.500 euros.