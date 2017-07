Durán presenta su proyecto del PP de Palma rechazando los "enfrentamientos"

La candidata a presidir la Junta Territorial de Palma, Margalida Durán, destacó el papel protagonista del afiliado en su proyecto de partido y ha apelado a la "unidad" como una de sus principios fundamentales a la hora de liderar la formación en la capital balear. Durán apuntó que su campaña será en positivo y rechazó de forma frontal los enfrentamientos internos en el partido

"Sí a Palma. Un Partit unit. L'afiliat com a eix. Comunicació constant", es el lema de la campaña con la que la actual portavoz popular en el Ayuntamiento aspira a presidir el PP de Palma de cara al Congreso local que celebrará el partido el 21 y 22 de julio.

El Paseo del Born fue el lugar elegido para la presentación oficial a su campaña, donde Durán aseguró que lidera un proyecto "colectivo e integrador" y recalcó el conocimiento que ha adquirido durante los últimos dos años y medio en los que no he dejado de participar en las juntas de distrito de Palma. "Hace dos años que soy regidora de Palma y he adquirido experiencia recorriendo las calles de la ciudad, pero tampoco he dejado de faltar a ninguna junta de distrito del PP de Palma", afirmó la candidata favorita a presidir el PP palmesano.

Marga Durán no quiso entrar en si ella es el candidata del aparato del actual PP regionalista que manda en el partido. Habló de integración y unidad en todo momento. Sobre los otros dos candidatos oficiales a la presidencia del PP de Palma, Aina Aguiló y Jordi Horrach, Durán aseguró que está dispuesta a hablar con ellos. "Cada afiliado que me llama tiene respuesta, por lo que no faltaría más que no tengan respuesta los candidatos que se han presentado", apostilló. La portavoz popular anunció que si ella gana el congreso del PP de Palma creará la figura del presidente de barriada para estar cerca del afiliado.