El Govern saca 445.000€ del fondo de contingencia para pagar a los colegios del Opus

El Govern ha tenido que sacar 445.000 euros del fondo de contingencia para hacer frente al auto del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) que ordena pagar esta cantidad a los colegios vinculados al Opus Dei y que están ubicados en el Parc Bit. El fondo de contingencia es una reserva de dinero que tiene el Ejecutivo para hacer frente a gastos inesperados, como es el caso de temporales, situaciones de emergencia o sentencias judiciales.

El Govern decidió el pasado año retirar la concertación a los centros educativos Llaüt y Aixa alegando, entre otras cosas, que estos centros practicaban la segregación de las aulas por sexos y que los centros por su ubicación no eran necesarios para la administración pública al estar situados en una zona donde no hay viviendas.

No obstante, Promocios Educativas s'Embat, empresa que gestiona los centros, así como las asociaciones de padres y madres de ambos colegios recurrieron la decisión del Govern de eliminar la concertación. El pasado día 2 de febrero el TSJB dictó un auto que obligaba al Ejecutivo a pagar el dinero de la concertación, que son estos 445.000 euros. La resolución judicial se basa en que sí es necesaria la concertación pública de los centros, ya que si bien en el Parc Bit no es una zona residencial, sí es un centro de trabajo con muchos trabajadores. Sobre la segregación en las aulas no se pronunció.

Por otra parte, el Govern ha pedido autorización al Parlament, para reservar 1.123 millones de euros y destinarlos a la concertación con centros educativos hasta el año 2023. Esta autorización del Parlament es preceptiva debido a la alta cuantía de la operación.