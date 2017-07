La UIB adelanta un día las pruebas de Selectividad de septiembre

En pleno verano, con el alumnado y los profesores ya de vacaciones, la Universitat ha avisado a los institutos de que adelanta un día el inicio de las pruebas de Selectividad del próximo septiembre. Así, en lugar de los días 6,7 y 8 de septiembre, los exámenes de acceso a la universidad tendrán lugar los días 5,6 y 7.

El Servicio de Alumnos y Gestión Académica de la UIB envió ayer un mail a los centros que imparten Bachillerato informándoles del cambio, que justifican en que el día 8 es festivo en varios municipios (Banyalbufar, Costitx, Maria, Fornalutx, Lloseta, Sant Llorenç y Alaró). En junio, algunos profesores ya denunciaron que a los institutos se les había dado unas fechas mientras que en la web de la Universitat y en las notas de prensa se indicaban otras.

Estos docentes mostraron su inquietud ya que en septiembre tienen planificada cada jornada al milímetro para poder hacer las pruebas de recuperación (imprescindibles para saber quién irá a Selectividad). Este diario contactó con la UIB por este motivo y la respuesta oficial fue que las pruebas serían los días 6,7 y 8, como se había informado a los institutos. Ahora la Comisión Organizadora de Selecitivdad ha decidido rectificar y adelantar un día el inicio de las pruebas debido a que el 8 es festivo "y para no perjudicar a los estudiantes afectados".

Así lo ha denunciado hoy el sindicato UOB, lamentando que este cambio en pleno verano se suma a una última convocatoria de Selectividad que ya estuvo marcada por la polémica por los cambios en la política lingüística y los errores. La entidad sindical deplora esta nueva muestra de "improvisación e irresponsabilidad" de la UIB y cuestiona "dónde se ha visto que profesionales de la docencia no consulten el calendario antes de poner las fechas de unos exámenes tan importantes para el futuro de los examinandos como son las Pruebas de Acceso a la Universidad (PBAU)". El sindicato Alternativa también ha expresado su malestar por este cambio ya que "para no molestar a una minoría" se perjudica a todos los centros de Secundaria, que tendrán que modificar la previsión que habían hecho para las recuperaciones de septiembre, un periodo que ya era "demasiado corto" y que ahora ya ni deja el plazo establecido por la normativa (de 24 horas) para hacer reclamaciones, denuncia: "Habrá alumnos que harán la Selectividad sin saber si han aprobado", lamenta. Por ello, Alternativa pide a la UIB que no adelante las pruebas.