S´Espalmador de Formentera vuelve a estar en venta

No es la primera vez que s'Espalmador sale a la venta. Fue en octubre de 2015 cuando los propietarios decidieron desprenderse de esta magnífica isla bañada por aguas cristalinas y la pusieron a la venta por 24 millones de euros.

Dos meses después se anunció que ya no se vendía. La propiedad de este islote de Formentera decidía suspender cualquier contacto con particulares interesados en su compra mientras durasen las negociaciones con diferentes administraciones para intentar que pase a ser de titularidad pública. "Se ha sacado la isla del mercado durante un tiempo para explorar esta posibilidad", explicaron en ese momento los propietarios.

Pero en abril de este mismo la opción de que S'Espalmador pasase a ser de titularidad pública quedó totalmente descartada tras una votación en el Senado. La moción del senador Bernat Picornell, de ERC, pidiendo que el Estado asuma la compra de s'Espalmador para después ceder el islote al Govern fue rechazada en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Cámara Alta, con los 15 votos en contra del PP y los 11 a favor de los partidos de la oposición.

Así pues, el arquitecto Norman Cinnamond y su hermana Rosy, propietarios de S´Espalmador, han decidido, según publica hoy la revista Vanity Fair, volver a colgar el cartel de "se vende" en la famosa isla. La venta llega con una rebaja de dos millones de euros, ya que de los 24 que se pedían hace dos años han pasado a convertirse en 22.

Cinnamond explica a la publicación que ya no hay vías de negociación abiertas con la Administración Pública, por lo que no les queda más remedio que venderla a un comprador privado, a pesar de que esta no es la opción que él prefería.



Todo un parque natural

Rosy y Norman Cinnamond son los nietos de Bernardo Cinnamond James, que adquirió esta pequeña isla en 1932 a Carlos Tur Roig por 42.500 pesetas. Allí tienen dos magníficas propiedades al más puro estilo ibicenco de 468 y 240 metros cuadrados, respectivamente. También hay una pequeña capilla.

El islote está ubicado en una zona especialmente sensible para la preservación del ecosistema del Parque Natural de Ibiza y Formentera, al que pertenece. Además, está protegido por la Ley de Costas, es ANEI (Área Natural de Especial Interés) desde 2001 y en 2005, el Plan Territorial Insular lo declaró AANP (Área de Alto Nivel de Protección). Ese mismo año, s´Espalmador pasó a ser Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Precisamente este importante nivel de protección conidcionó el interés institucional por el islote.

No existía por tanto una urgencia que pudiera justificar un interés de las administraciones en adjudicarse esta isla. No obstante, y a pesar de estar protegida por tanta normativa, s´Espalmador sufre cada verano una fuerte presión provocada tanto por el turismo náutico como por personas que acceden desde la cercana costa de Formentera atravesando es Pas, un tramo de arenal peligroso por las corrientes pero que en determinados momentos del año es transitable a pie.

La fragilidad del islote quedó patente en agosto del año pasado cuando una bengala lanzada desde un barco provocó un importante incendio en S'Espalmador, arrasando con una hectárea de sabinar de gran valor natural y que puede tardar cien años en regenerarse.