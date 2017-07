Caso Nóos: El fiscal Barceló cree "factible" que el Supremo eleve las penas en Nóos

El fiscal superior de Balears, Bartolomé Barceló, ve "factible" que el Tribunal Supremo, siguiendo el recurso de casación presentado por el ministerio fiscal, eleve las penas a los principales condenados por el caso Nóos: Iñaki Urdangarin, Diego Torres y Jaume Matas. Barceló, por el contrario, estima que "es muy difícil que en una casación el Tribunal Supremo cambie los hechos probados".

Para el fiscal superior, la fiscalía del Tribunal Supremo puede solicitar que se incremente de 6 años y 3 meses de cárcel a 10 años de privación de libertad la condena para Iñaki Urdangarin, "siguiendo una serie de normas" y siempre que no se salten "los límites establecidos por la Audiencia de Palma en su sentencia".

Barceló explicó que los fiscales del Alto Tribunal "pueden modificar, respetando una serie de normas, la actuación de los fiscales mallorquines, dentro de los límites que establece la propia sentencia".

De esta forma, el máximo responsable de la fiscalía insular avaló el hecho de que la fiscal del Supremo María Ángeles Garrido pida la condena para algunos de los imputados por delitos que la Audiencia no ha estimado acreditados o solicite la aplicación de agravantes o atenuantes no tenidas en cuenta en la primera sentencia.

Estos nuevos delitos tienen que estar reflejados en el relato de hechos probados, remarcó el fiscal superior. Barceló apostilló que es difícil que el Tribunal Supremo cambie los hechos probados por un tribunal inferior.

El fiscal superior de Balears no quiso valorar el recurso de la fiscal Garrido, "porque todavía no he tenido tiempo para leérmelo, algo que espero hacer en unos días".

Garrido basó su recurso en un informe redactado por el exfiscal Pedro Horrach, que ahora ejercer como abogado particular.