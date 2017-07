El #ciggytrapchallenge contra las colillas en las playas de Mallorca

El gusano de la basura ataca en Mallorca. ´The_litter_bug´ es el nombre de los autores de la iniciativa #ciggytrapchallenge para eliminar las colillas de nuestras playas.



"Pon tu cigi aquí, porfi. Do not throw cigarette butts on the floor", rezan las botellas que un grupo de jóvenes extranjeros cuelga en puntos clave de la isla para concienciar sobre la necesidad de no contaminar.





Al mismo tiempo, en su cuenta de Instagram animan a sumarse a la. "Ayúdanos, cada persona puede hacer la diferencia. Es muy fácil,, donde quiera que estés en el mundo, únete", invitan a participar de este evento.. Bastan cinco minutos o una hora para colaborar con este movimiento contra la basura, todo aporta, avisan.Quienes estén dispuestos a participar pueden agregar sus fotos a Instagram y subirlas con el hashtag