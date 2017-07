Un rent a car en Son Sant Joan da la bienvenida a "la isla de Palma de Mallorca"

"Te deseamos una estancia irrepetible en la hermosa isla de Palma de Mallorca". Con este mensaje da la bienvenida un conocido rent a car a los turistas en Son Sant Joan. Una vez más, Mallorca queda reducida a su capital, Palma, aunque sorprende que esta vez, el error lo cometa una empresa asentada desde hace años en la isla.





La @policia ha detenido a 4 personas en Palma de Mallorca, 1 en Reino Unido y otra en Alemania por formar un grupo de captación para #Daesh. pic.twitter.com/yjUNkMAqVH — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) 28 de junio de 2017

Y además Inca, Ariany y Binissalem son municipios de Mallorca. No están en Palma. Haced pedagogía, por favor. — Aitor F. Vallespir (@afvallespir) 28 de junio de 2017

Hola Palma de Mallorca no existe es Palma !! — ?????[[*]] (@Karolpv71) 28 de junio de 2017

En mallorcaaaa, no en Palma, macho que eres ministro! — Juanlu Aguirre (@JuanluAguirre) 28 de junio de 2017

En Palma de Mallorca NOOOO en Inca , Binissalem y Ariany!! tenemos mas pueblos en Mallorca !! — Xavier Reina Ramis (@xavireina9) 28 de junio de 2017

La imagen del cartel de Europcar fuey compartida después por el colectivo ´Ciutat per a qui l'habita´ en una red social con un contundente comentario: "Esto es el colonialismo, no conocer ni los topónimos del lugar del que sacas dinero".Esta misma semana, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se sumaba a la larga lista de personas que han errado a la hora de nombrar la isla. El miércoles, después de que la Policía Nacional detuviera a cuatro miembros del Dáesh en Inca, Ariany y Binissalem, el ministerio del Interior y el propio Zoido anunciaron en Twitter que los arrestos se habían producido "en Palma de Mallorca" .Los internautas no tardaron en reprochar al ministro su error.