El GOB y Amics de la Terra denuncian los impactos de la saturación y los cruceros

Diversas entidades ecologistas -Comitato No Grandi Navi (Venecia), Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (Barcelona), Entre Barris de Valencia, Morar em Lisboa, Ciutat per qui l'habita, GOB y Amics de la Terra- se concentraron ayer en la explanada delante de las escaleras de la Seu para denunciar los impactos de la "saturación y masificación turística" y los cruceros.

El GOB y Amics de la Terra señalaron que los cruceros son un "problema" porque no afectan solo al modelo de turismo, sino también al modelo de ciudad e incidieron en que "tienen, en realidad, un escaso impacto económico en los puertos de acogida". Además, criticaron que "son propiedad de sociedades arraigadas en paraísos fiscales".

Estas embarcaciones con capacidad de entre 2.000 y 4.000 personas y que puede llegar a las 7.000, se quedan de media en las Islas 1,49 días en los que los cruceristas gastan de media cada día 55.52 euros. La llegada de cruceros aumentan la demanda de servicios y recursos municipales, como el agua o la basura, "descuadrando las previsiones de los planes, como por ejemplo el Plan Hidrológico".

Este pasado viernes se reunieron en Palma asociaciones ecologistas de Balears con colectivos internacionales para compartir las estrategias de lucha contra las consecuencias de "la conversión de los territorios y ciudades en productos de mercantilización turística", entre ellas, gentrificación y desahucios.