Las rebajas de verano arrancan con fuerza por el empuje turístico

La Asociación del Pequeño y Mediano Comercio de Mallorca (Pimeco) y la Federación de Empresarios del Sector del Comercio de Baleares (Afedeco) arrancan el nuevo periodo de rebajas con "buenas expectativas" aunque siguen reclamando que se vuelvan establecer unas fechas fijas para que todos los establecimientos comiencen al mismo tiempo.

El presidente de Pimeco, Bernat Coll, explicó que el hecho de que se reciba a tantos visitantes y que los residentes trabajen puede provocar que este año la venta se sitúe entre un 2 y un 3 por ciento por encima del mismo periodo del año anterior. Más cautos desde Afedeco, el presidente, Rafael Ballester, ha manifestado que es "aventurado" decir si va a haber un aumento "ya que se dijo en enero y se acabó pinchando". No obstante, Ballester indicó que se comienzan las rebajas "con ilusión", puesto que la ocupación hotelera a estas alturas ya es "alta". "Esperamos que pueda ser parecido al año pasado", añadió.

En cuanto a las ofertas, ambos presidentes confían en que los comerciantes empiecen desde un principio con rebajas "agresivas", así como se viene haciendo en años anteriores. En este sentido, Coll señaló que en cuanto a ropa se situará sobre el 40 por ciento, mientras que el calzado comenzará con rebajas del 20 por ciento y que, como siempre, acabarán aumentando al final con los remates. Igualmente, el presidente de Afedeco se mostró partidario de que los comerciantes pongan al alcance de los consumidores ofertas "agresivas" desde los primeros días, "sobre todo en moda, calzado y electrónica".

La falta de unidad a la hora de realizar rebajas, aseguró Coll, es "peor" tanto para el comerciante como para el consumidor "porque al final no sabes cuando un artículo está o no rebajado o cuándo lo estará". Por ello, informó el presidente de Pimeco, desde la patronal han pedido a la Confederación Española de Comercio que se vuelva a la misma situación de antes. En esta misma línea, Ballester comentó que desde el sector se viene reclamando que el periodo se vuelva a estandarizar y regular. "Afecta al consumo que no haya un calendario"dijo el presidente, quienexplicó que "tampoco no es que sea algo bueno ni malo sino que se reparte la venta de otra manera".