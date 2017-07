Diez operaciones económicas para blanquear medio millón

Un cuadro incluido en el informe policial explica con detalle las operaciones económicas (con sus correspondientes fechas) que, a juicio de los investigadores, Álvaro Gijón ha realizado para blanquear el dinero que supuestamente cobró en comisiones. La primera operación data del día 5 de octubre de 2012. Se realiza la compra de la empresa de su hermano, por valor de 9.800 euros. Ese mismo día, según la Policía, se pagan 150.000 euros más por la transmisión encubierta del piso de la calle Prevere Rafael Barrera 34, a nombre de esta sociedad.

En el mes de marzo de 2013 se produce el reconocimiento de deuda del dinero que una de las sociedades recibe de la madre de Álvaro Gijón. La cantidad es de 229.548 euros. La mujer, según la Policía, no tenía la capacidad para prestar tanto dinero, si bien Gijón insistió en que se trató de un falso préstamo.

También se detalla otra operación realizada en noviembre de 2013 en la que el diputado adquiere un trastero en una finca y paga 3.146 euros.

El resto de operaciones también se realizan en el año 2013. Se trata de los ingresos en efectivo de la cuenta de la empresa Aldade Llebeig, otros en las cuenta de la sociedad Vokstation Internacional y una transmisión de capital a esta última empresa. La siguiente operación se refiere a ingresos en efectivo que realiza uno de los supuestos testaferros de Gijón.

El informe de la Policía concluye que con todas estas operaciones, en las que han intervenido sobre todo familiares del diputado autonómico, se ha conseguido blanquear la cantidad de 458.767 euros.

La Policía ha identificado a los dos presuntos testaferros que utilizó Gijón en el negocio de la explotación de un restaurante de comida japonesa, pero no ha podido contactar físicamente con ninguno de ellos. De hecho, ninguno está en Mallorca, pero creen los investigadores que uno de ellos podría estar en Argentina. La comunicación con este individuo s se produjo a través de una comunicación por correo electrónico, si bien los inspectores creen que ocultó muchos datos y facilitó información que no era real. En el informe la Policía propone al juez Penalva que autorice la detención de estos dos testaferros, como también autorizó la de los padres y el hermano de Álvaro Gijón. Sin embargo, al no estar localizados,, no se les ha podido detener.

La Policía también destaca el gran número de sociedades que mueve la familia de Gijón y la existencia de 42 cuentas bancarias. "Constituye un mecanismo perfecto para mover sin generar sospechas cantidades de dinero provenientes de hechos ilícitos como el ahora investigado". Se refiere al dinero de la comisión.