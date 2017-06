Mahfouz Abumahfouz: "Azdad fue responsable de la comunidad, pero ahora solo era un miembro más"

La mezquita Al Fajr de Inca, situada en el número 56 de la calle de can Raió, se encontraba ayer abierta para aceptar a cualquier persona que quisiera entrar a rezar. Ante sus puertas entrevistamos a Mahfouz Abumahfouz, miembro de dicha comunidad y además presidente de la Federación islámica de les Illes Balears. Nos atiende de forma cordial, aunque con semblante serio, visiblemente afectado por los sucesos acaecidos con dos miembros de su propia comunidad, detenidos el miércoles por pertenencia a una célula yihadista.

-¿Cómo se siente?

-Triste. Ha sido una sorpresa que ningún miembro de nuestra comunidad hubiera esperado jamás, un choque.

-¿Opina igual toda la comunidad?

-Yo no puedo hablar por los demás pero con todos los que he hablado la respuesta es la misma: una sorpresa total. Todos los que conozco repudian a Dáesh, no representa al Islam. Estamos consternados, afectados, tristes y confiando con el máximo respeto en que la justicia resuelva este caso. Quiero decir que nosotros confiamos en la gran labor de la Policía española y respetamos profundamente la Justicia. Pensamos que están trabajando en beneficio de todos y de la buena convivencia, que es lo que deseamos.

-¿Conoce a los dos detenidos?

-Sí, por supuesto.

-¿En qué medida?

-Pues igual que un cristiano puede conocer a las personas que acuden a su iglesia a orar o a los servicios religiosos. Teníamos un trato cordial y amigable de personas que acuden a la misma mezquita para rezar.

-¿Era Azdad el líder de la mezquita Al Fajr?

-En estos momentos no. Él era miembro de la junta de la comunidad islámica. En su día fue el responsable pero estos cargos van rotando entre las personas que forman parte de la junta.

-¿Recuerda usted que el detenido firmó un manifiesto en 2014 contra la violencia islamista?

-Lo recuerdo perfectamente. Yo lo firmé como representante de la Federación y él firmó como miembro de la comunidad local de Inca. Yo volvería a firmar hoy mismo porque para mí Dáesh es lo peor, estoy totalmente en contra.

-¿En estos momentos era el responsable de la mezquita?

-En estos momentos era miembro de la junta de la comunidad y firmó como representante de la misma. Ahora era un miembro más como tantos otros que acuden a diario a la mezquita.

-¿A qué se dedicaba?

-Trabaja en la construcción. Creo que es carpintero.

-¿Cómo es personalmente?

-Es una persona que siempre se ha mostrado muy humana, humilde y respetuosa.

-¿Entonces cree usted que han sido captados quizá con engaños?

-Yo lo que tengo es mucha pena; estoy en shock. No puedo decir nada de ellos; sólo que esperaré el pronunciamiento del juez. No puedo decir absolutamente nada porque nadie podía ni siquiera sospechar nada. Realmente no podemos hablar porque aún no se sabe apenas nada, ni qué documentos hay, ni qué grabaciones, o lo que sea que pueda haber. Hemos de tener confianza en los jueces y esperar los resultados de la investigación.

-¿Nunca hicieron o dijeron nada que les hiciera desconfiar?

-Que yo sepa no. Eran personas que acudían a los rezos, saludaban cortésmente, con respeto; eran gente normal como los demás.

-¿Cuándo los vio por última vez?

-El pasado sábado; el día de la fiesta por el final del mes del Ramadán.

-¿Qué decirle a los jóvenes que reciben propaganda o mensajes enalteciendo la violencia?

-Que el Islam no habla de violencia; que los musulmanes somos las primeras víctimas de la violencia de gente que utiliza la religión de forma sesgada para sus proyectos políticos

-¿Cuántos musulmanes viven en la comunidad autónoma?

-En estos momentos somos unos 30.000 los que habitamos entre las cuatro islas. En Inca tenemos dos comunidades.