Son Sant Joan renueva su oferta comercial

Doce nuevos locales forman parte de la renovada oferta comercial de Aena en el Módulo C del aeropuerto de Son Sant Joan. Son siete tiendas, dos puntos de restauración y tres puntos de venta 'Pop Up' que ocupan un espacio de 1.256 metros cuadrados donde antes había un Corte Inglés. "Los pasajeros nos demandaban una mayor oferta y más diversificada", explicó José Manuel Fernández Bosch, director general de negocio no regulado de Aena. Estuvo escoltado por José Antonio Álvarez, director del aeropuerto de Palma, y María José Cuenda, directora de desarrollo comercial.

Asimismo, está previsto que salgan a concurso otros cuatro locales comerciales en el Módulo A. El objetivo es tratar de relanzar a un aeropuerto que desde el punto de negocio comercial sigue por debajo de la media española.