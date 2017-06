Neus Truyol: "Es indignante que Gijón siga como concejal"

La portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palma, Neus Truyol, manifestó ayer al término de la junta de gobierno que "es indignante que el concejal Álvaro Gijón continúe en el Ayuntamiento", después de haberse dado de baja en su partido por las casos de corrupción en los que es investigado.

Truyol recordó que el gobierno municipal de Cort "hace un año y medio que pedimos que Gijón deje el acta de concejal" por lo que, tras su baja en el PP para no perjudicar a su partido "siga sentado en las instituciones". Truyol manifestó que "si Gijón quiere mantener el acta de concejal que venga mañana (por hoy) al pleno y dé la cara,y no se esconda como el otro día no acudiendo al Parlament". Gijón será el primer edil no adscrito.