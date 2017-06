Mallorca vive su Orgullo más ´trans´

Orgullo LGTBI 2017. El año del bus de HazteOír y de su ´los niños tienen pene, las niñas tienen vulva´, tocó reivindicar al colectivo

transexual y transgénero con el lema ´Cuerpo+Identidad=Mi decisión´. La marcha recorrió desde Es Baluard hasta la plaza de Cort.

Pep Noguera de Diabéticas Aceleradas cerró con humor la concentración, que se convirtió en fiesta en Cort bajo la batuta de Vivian Caoba

"Somos tantas letras que yo ya me pierdo". El artista y líder de Diabéticas Aceleradas, Pep Noguera, bromeó ayer sobre las siglas del colectivo LGTBI, que si bien cada año celebra el orgullo de todas y cada una de sus letras, en cada edición trata de entregar el protagonismo a una de ellas. Este año tocaba la T. El año del bus de HazteOír, de ´los niños tienen pene, las niñas tienen vulva,´ y de la visita de esta entidad a la isla, tocaba reivindicar al colectivo transexual.

Tras el lema ´Cuerpo+Identidad=Mi decisión", desfilaron en torno a 2.000 personas, que tomaron las calles de Palma desde el museo de es Baluard hasta la plaza de Cort, recorriendo Jaume III y es Born. Bajo la bandera arcoiris y con la destacada presencia de la bandera celeste, rosa y blanco del colectivo transexual. Además de la pancarta y la bandera, chicos y chicas transexuales encabezaron ayer la manifestación. "Aquí está la resistencia trans", fue el lema más repetido desde el Paseo Mallorca hasta la Calle Conqueridor.

En esta última calle, tuvo lugar uno de los momentos más destacados de la marcha. El presidente de la entidad LGTBI Ben Amics, Jan Gómez, pidió a los suyos sentarse al suelo. Lo hizo justo frente a las puertas del Parlament. "Al suelo, aquí delante del Parlament, donde aprobamos nuestra ley autonómica para garantizar los derechos del colectivo", señaló el representante LGTBI provocando un enorme aplauso de los manifestantes. Y es que esta marcha celebraba además el primer aniversario de la aprobación de la ley balear contra la LGTBIfobia, aprobada por todos los partidos políticos.

La manifestación finalizó a las puertas del Consell de Mallorca, que decorado con dos enormes estandartes arcoiris fue el lugar desde donde Pep Noguera dio el discurso que concluiría la manifestación y daría paso a la revetla que siguió en la plaza de Cort.

Humor y fiesta para cerrar

"Me he puesto de todo para no ofender a nadie: peluca que es muy transexual, tetas como las lesbis y la pluma ya la llevo. Y bisexual no sé cómo se hace, pero también os quiero mucho", inició una intervención marcada por el humor. Entre las reivindicaciones que improvisó el actor estuvo la vuelta de locales como el Black Cat o de más saunas: "En Palma sólo hay una sauna y no cabemos", bromeó, para denunciar que una vez perdida la playa del Mago, "que los extranjeros llenan con sus toallas", al colectivo "siempre le quedarán las dunas de Es Trenc".

Al ritmo de Kylie Minogue siguió la fiesta que luego pasó a Cort presentada por Vivian Caoba.