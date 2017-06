La inversión en Balears crece por primera vez en el último año y medio

La inversión en Balears se ha situado en el primer trimestre de 2017 en el 3,6 % (cinco décimas por encima respecto a los tres meses anteriores) en lo que supone un incremento por primera vez en los últimos cinco trimestres, lo que mejora las expectativas de consolidación de crecimiento económico. La presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), Carmen Planas, presentó ayer el último informe de "Evolución Económica" del Servicio de Coyuntura, con los datos de crecimiento de las islas del primer trimestre.

Planas destacó que el crecimiento de la economía balear en este primer trimestre (3,3 %) descansa en la inversión, que ha beneficiado de forma especial a la industria (2,5 %) y la construcción (3,6 %). Planas puntualizó que "no se trata solo de crecer más sino mejor" y de consolidar el crecimiento económico que se espera mantenga su previsión a finales de año (entre el 3 y el 3,5 %).

La presidenta de la CAEB advirtió de que este crecimiento de la inversión supone una oportunidad para consolidar las actuales fases de crecimiento y empleo, pero requiere de esfuerzos orientados a transformar y no ampliar la base productiva, es decir, "no a producir más sino mejor". Para Planas, las empresas deben orientar estas iniciativas hacia la reinversión y la atracción de capital, mientras que la Administración debe apoyarlas, a través del impulso de la eficiencia y la innovación.



Fuerza de la inversión

Esta fuerza de la inversión no ocurría desde hace unos quince años aproximadamente, cuando no se aprovechó para afianzar el crecimiento económico, puntualizó Planas. Así, la inversión se sitió como el componente de la demanda que más crece gracias al mejor tono en el ámbito productivo, reflejado en la producción de bienes de equipo (14,8 %), en la construcción, con el repunte del presupuesto de visados de obra (69,5 %), lo que ha beneficiado la dinámica empresarial de las islas. Además, el número de empresas afiliadas a la Seguridad Social aumentó en el primer trimestre un 2,3 % frente al 0,9 % del periodo anterior.

En cuanto al consumo privado se ha notado una disminución de dos décimas respecto al último trimestre del año pasado, hasta crecer el 3,3 %, lo que se debe, según explicó la presidenta de la CAEB, a la recuperación de los precios del petróleo y el incremento del IPC (2,7 %).

Todo ello en un contexto de disminución en el consumo de los turistas, cuyo gastó cayó en el primer trimestre un 12,3 %, ya que llegaron un 9,7 % menos a las islas, debido principalmente a que la Semana Santa cayó en abril, por lo que no se contabiliza en el citado periodo. No obstante, Planas auguró que este consumo aumentará en el segundo trimestre, influenciado por las buenas condiciones de los créditos para los residentes, entre otras motivaciones, y la llegada de la temporada turística, en el caso de los visitantes. En su opinión, el consumo tenderá a estabilizarse o se incrementara pero no disminuirá.

Antes el empuje se apoyaba en el sector exterior y ahora en la inversión, influenciada en el aumento de la confianza empresarial, ya que el 30 % considera "que les va mejor".