"No dimito porque no soy culpable ni corrupto"

"No dimito porque no soy culpable, porque no soy corrupto", afirmó ayer pasadas las dos de la tarde de ayer con contundencia el edil de Cort y exdiputado del PP en el Parlament Álvaro Gijón, tras declarar ante el juez y el fiscal del caso Ora. El político añadió que es inocente y que el aforamiento como diputado le es intrascendente: "Me da igual".

"Me he dado de baja en el PP para no perjudicar al partido, pero no pienso dimitir del Parlament ni del Ayuntamiento", aseguró Álvaro Gijón.

El regidor no adscrito insistió ante los numerosos medios de comunicación que cubrieron su comparecencia judicial y la de sus padres y hermano Teo en que es inocente y que "nadie ha presentado ni una sola prueba de que yo haya cometido algo ilícito o alguna irregularidad".

El exdiputado del PP manifestó que la detención de sus progenitores y hermano "no era necesaria", porque toda la familia se había ofrecido (y se ofrece) a los investigadores para entregar documentos, dar su versión y que inspecciones sus casas.



"No tengo 40 cuentas"

Álvaro Gijón negó ser titular o poseer la firma autorizada en 40 cuentas corrientes y explicó que había retado a los policías presentes en su declaración a que le enseñaran la relación de esos depósitos, "algo que no han hecho al darse cuenta del error".

El político conservador también calificó de falso el que hubiera cobrado una comisión por la adjudicación por el Ayuntamiento de Palma del contrato para la explotación de los aparcamientos de pago en varias zonas de la ciudad. "Yo solo participé en la adjudicación de ese concurso como miembro de la mesa de Gobierno (de Cort) y debo insistir en que no se cometió ninguna irregularidad y que se adjudicó al concursante que obtuvo la mejor puntuación (la empresa de Antoni Roig, también imputado)".

Gijón desmintió haber cobrado una comisión de 1,2 millones de euros por la adjudicación del concurso de la ORA y se refirió a un testigo protegido que le imputa ese soborno. "¿Dónde está esa comisión, ese dinero? No hay comisión", preguntó y respondió el imputado.



Se abraza a su familia

Gijón se abrazó a sus padres y hermanos tras su declaración ante el juez Penalva y el fiscal Juan Carrau. Sus familiares le estaban esperando en uno de los pasillos de los juzgados de Vía Alemania. El concejal reconoció que la detención de sus parientes y su paso por el juzgado había sido un trago muy duro y muy complicado de pasar.