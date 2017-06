Banca March es reconocida como Mejor Entidad de Banca Privada

Banca March ha sido reconocida como Mejor Entidad de Banca Privada en España (Best Private Bank in Spain 2017) por la revista The European, que organiza los Global Banking & Finance Awards. La entidad ha sido premiada por cuarto año consecutivo por su gestión y el dinamismo del negocio.

Los suscriptores de la revista son los encargados de votar a las entidades candidatas. A la hora de ejercer el voto se tienen en cuenta criterios como innovación, calidad de la inversión, liderazgo, responsabilidad corporativa, transparencia, desarrollo de productos y atención al cliente, entre otros.

En el caso de Banca March, los suscriptores destacaron el dinamismo del negocio de Banca Privada, su excelencia en el asesoramiento y su modelo de coinversión, inédito en España.

El negocio de Banca Privada registró un fuerte impulso en los tres primeros meses de 2017. El número de clientes creció un 19,3% respecto a 2016.