"Quiero transmitir un mensaje de tranquilidad, calma y confianza a la sociedad balear". La delegada del Gobierno de las Illes Balears, Maria Salom, ha hecho hoy un llamamiento a la calma especialmente a los ciudadanos mallorquines tras la operación contra el terrorismo yihadista desarrollada esta madrugada en Inca, Binissalem y Ariany que se ha saldado con cuatro detenidos en la isla.

Estos sospechosos, junto con otros dos arrestados en Alemania y Reino Unido, integraban una célula de la organización terrorista Dáesh con ramificaciones internacionales que elaboraba y difundía material audiovisual muy radical y también organizaba reuniones clandestinas semanales para captar jóvenes afines a su ideario y lograr que viajaran a zonas de conflicto. La delegada del Gobierno en las Illes ha informado de que los seis detenidos se dedicaban a la "captación, adoctrinamiento y radicalización de jóvenes para el Dáesh".

Salom ha asegurado que la operación de esta madrugada no ha sido fácil. "Es una operación compleja", ha recalcado. El dispositivo policial ha culminado hoy a primeras horas de la madrugada tras varios meses de investigación tanto a nivel nacional como internacional. Las pesquisas siguen abiertas y los sospechosos serán puestos a disposición del juzgado central de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, en Madrid. En la isla, los investigadores de la Policía Nacional se han incautado de abundante material en los registros domiciliarios.

Según la delegada del Gobierno en Balears, los arrestados eran personas "muy activas" que intentaban captar adeptos, si bien no ha podido precisar que hubieran logrado introducir alguna persona de Mallorca en la célula yihadista. "No me consta" que hubieran captado a alguien, ha señalado.

Salom ha lanzado un mensaje de tranquilidad y ha indicado que, tras ser informada por parte de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior, se ha puesto en contacto con la presidenta del Govern, Francina Armengol, y los alcaldes de Inca, Ariany y Binissalem para informarles de todo lo sucedido y transmitir un mensaje de "seguridad y tranquilidad". La delegada del Gobierno ha destacado la total confianza en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado: "Nuestras islas son seguras, gozamos de unos profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado perfectamente preparados para luchar preventivamente contra el terrorismo. Tenemos por desgracia una amplia experiencia en la lucha contra el terrorismo y, por tanto, no debemos sino confiar en su trabajo, como demuestra la exitosa operación llevada a cabo esta madrugada". Salom ha abundado: "Tenemos profesionales muy buenos, bien formados, bien preparados, esto nos da garantías".

La delegada ha añadido que hoy en día "el ´riesgo 0´ no existe, pero debemos mantener la tranquilidad, la calma y la confianza en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado". Salom ha explicado que desde hace dos años estamos en alerta 4 antiterorista.