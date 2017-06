El PP y Ciudadanos impiden que la ley antiprospecciones se debata en Madrid

Partido Popular y Ciudadanos rechazaron ayer en la mesa del Congreso la iniciativa del PSOE para sortear el veto del Gobierno a la ley antiprospecciones aprobada por unanimidad en el Parlament Balear. Con el respaldo de socialistas y Podemos, hubiera bastado el apoyo de la formación naranja a la propuesta para que, como mínimo, el texto pudiera debatirse en la cámara baja, toda vez que el Gobierno de Mariano Rajoy vetó la tramitación de la norma esgrimiendo que supondría un incremento de los presupuestos en concepto de futuras indemnizaciones.

El conseller de Medio Ambiente del Govern, Vicenç Vidal, lamentó que "el PP y Ciudadanos han vendido a Balears por los cinco millones que hubieran costado las indemnizaciones" y cargó contra ellos "por hacer un discurso aquí y otro en Madrid".



"Buscar otras vías"

Si bien el PP de las islas aseguró ayer que "hoy votaría contra la ley para ahorrarnos las indemnizaciones", desde Ciudadanos, su diputada Olga Ballester, defendióque "no se ha cambiado la postura". "Se juega con las palabras, Ciudadanos no ha votado. El Gobierno tiene esta prerrogativa y hay que aceptarla. Estamos para hacer política útil y no un paripé", defendió la diputada, que aseguró que con el veto del Gobierno debatir la ley no hubiera llevado a nada. En esta línea, Ballester anunció, no obstante, que se buscarán "otras vías" para poder debatir la prohibición de las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo en el Congreso.

Por su parte, la Alianza Mar Blava emitió ayer un informe jurídico que desmonta los argumentos de Madrid para vetar la norma y asegura que no afecta a las cuentas.