Charla sobre el populismo en el Club

Federico Finchelstein, catedrático del departamento de Historical Studies en The New School for Social Research, reflexionó ayer en el Club Diario de Mallorca sobre el estado de la democracia en la conferencia 'Usos y abusos del populismo'. El profesor disertó sobre la relación entre fascismo y populismo a lo largo de la historia. Presentó el acto Carles Manera, catedrático de Historia de la Economía en la UIB.