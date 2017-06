El PP guarda silencio ante las novedades de Álvaro Gijón en el caso ORA

El PP de Balears guarda silencio ante las novedades de la implicación de Álvaro Gijón en el caso ORA. Desde el partido, se evita hacer declaraciones y ni la portavoz, Marga Prohens, ni el presidente, Biel Company tienen previsto, por ahora, comentar la situación judicial de su parlamentario. No se descarta, sin embargo, que con el transcurso del día, pueda convocarse a los medios.

La detención de los padres y del hermano de Gijón en el caso Ora por un presunto blanqueo de capitales ha mantenido en vilo toda la mañana a los diputados del PP en el Parlament. El diputado se ha ausentado toda la jornada del pleno y su pareja, la también diputada Sandra Fernández, ha ido abandonando el pleno, todo el tiempo teléfono en mano. Ya a primera hora, Company, Prohens y otros diputados han despachado de urgencia y con semblante visiblemente preocupado en los pasillos del Parlament tras conocerse las detenciones de los familiares del diputado.

Según fuentes del partido, no se comparecerá ante los medios hasta que se tenga "más información" sobre el nuevo episodio de hoy. El juez sospecha que la familia de Gijón habría blanqueado la contraprestación del amaño del aparcamiento regulado por el que se investiga al diputado.

Desde el resto de grupos, se ha instado a Biel Company a "dar explicaciones por la situación de Gijón". Así lo ha pedido el portavoz del PSIB, Andreu Alcover, que ha tildado de "insostenible la situación". "No puede ser que el señor Company, que aspira a presidir la comunidad, no opine sobre un tema como es la corrupción en su partido", le ha reprochado. También la portavoz de Podemos, Laura Camargo, ha apelado al líder popular, emplazándole a "pedir la dimisión" a Gijón: "Hoy está en condiciones de hacerlo", ha valorado la podemita. En la misma línea, el portavoz de Més, David Abril, ha señalado que "hoy hemos descubierto que los diputados están aforados pero sus familiares no" y ha valorado que "todo esto pasa factura al PP".