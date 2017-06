Company pide a Gijón que deje sus cargos de concejal y diputado

El presidente del PP, Biel Company, pide a Álvaro Gijón que entregue al partido sus actas de diputado y concejal después de haberse dado de baja de la formación.

El líder de los populares ha comparecido para explicar la situación del parlamentario ante las novedades en el caso ORA y ha asegurado que la decisión del parlamentario de abandonar el partido pero no sus cargos ha sido una actuación que no se ha consensuado. "Aquí no ha habido pacto", ha defendido el líder popular que ha mantenido que "lo ideal" sería que Gijón entregue las actas.

Según Company, Gijón ha comunicado esta mañana su baja al partido pero ha asegurado que todavía no ha podido hablar con él. En esta línea, ha avanzado que su intención es hablar con el diputado y pedirle que deje sus cargos. El líder popular ha relatado que en las últimas semanas se ha ido conversando con el diputado ante su situación judicial y que ha sido "la presión" la que ha hecho que el parlamentario haya decidido dar de baja del partido "para no perjudicar la imagen de la formación".

Tras la baja presentada al partido por el diputado, según ha informado Company, mañana mismo se formalizará la salida de Gijón del grupo parlamentario popular y su paso al grupo mixto, donde estará con los diputados de Ciudadanos, Xelo Huertas, Montse Seijas y la diputada por Formentera, Silvia Tur.