Company no publica en la web del Parlament su declaración de la renta

El presidente del PP balear, Biel Company, no tiene publicada su declaración de la renta en la web del Parlament. El recién elegido líder de la oposición no es el único diputado en no colgar la declaración fiscal de sus ingresos en lo que va de legislatura. En total, son siete diputados los que no han hecho pública esa información: otros dos diputados del PP, los dos que tiene Ciudadanos, la diputada de Gent per Formentera y la diputada expulsada en diciembre de Podemos y ahora en el grupo mixto, Montse Seijas.

El recién elegido presidente no ha publicado ni su declaración correspondiente a 2014 ni la de 2015, que sí han colgado la mayoría de diputados de la presente legislatura. Salvo los siete diputados citados, los que no han publicado su declaración de los dos años, lo han hecho, al menos, de 2015.

La última declaración pública del ahora líder popular es la de 2011, que publicó en 2013 cuando el expresidente José Ramón Bauzá obligó a sus principales cargos hacer públicas sus declaraciones. Además de los consellers, entre los que estaba Company, la medida afectó a diputados autonómicos y nacionales, senadores, acaldes, presidentes insulares y a la delegada del Gobierno.

Los dos años siguientes, Bauzá y los diputados volvieron a hacer pública su declaración. No sólo en la página web del Parlament, sino también en la página web del PP. Un apartado de la web que aún se puede consultar pero que no se ha actualizado desde 2014 -con la declaración de 2013. No obstante, esos dos años, quedaron al margen el resto de cargos públicos, entre ellos los consellers. Ya en la oposición y con Company de diputado, los populares no la han vuelto a publicar en la web del PP.



Vidal la publica los dos años

Aún así, casi todos los diputados del PP han seguido publicando en sus perfiles del Parlament sus ingresos. Ejemplo de ello son la portavoz, Marga Prohens, que publicó su declaración de 2015, o el que hasta ahora ha sido presidente interino, Miquel Vidal, que ha publicado las de 2014 y 2015 .

Además de Company, en el PP siguen sin publicarla la diputada que fuera consellera de Servicios Sociales Sandra Fernández y el Rafael Nadal -tío del tenista-.

El resto de diputados que no han publicado su declaración de la renta son los del grupo mixto. Entre ellos, los dos parlamentarios que tiene Ciudadanos, Xavier Pericay y Olga Ballester. La diputada de Gent per Formentera, Silvia Tur, y la diputada expulsada de Podemos, Montse Seijas, completan el listado de diputados que tampoco lo han hecho.



Acuerdo de PP, PSIB y Més

Pese a que de los 59 diputados, solo los siete citados no han publicado en la web del Parlament su declaración de la renta, no existe una obligación de hacerlo. Sin embargo, desde 2013, cuando Bauzá hizo a todos sus diputados publicarlas, se acordó con el resto de grupos parlamentarios, en aquel momento PSIB y Més -que, como el PP, ya habían publicado esa información en sus webs- que los diputados la publicaran en la página de la cámara balear como medida de transparencia a la espera de incluirla como obligación en una futura modificación del reglamento del Parlament.

El reglamento, no obstante, sí obliga a los diputados en su artículo 21 a publicar una declaración de Bienes y Actividades, en la que deben detallar su patrimonio y sus actividades profesionales o otros cargos públicos que ocupen. Aquí sí cumplen la totalidad de los 59 diputados de la cámara.

En ella, el diputado del PP declara poseer dos viviendas y una cuarta parte de una finca en Sant Joan y un solar y el 50 por ciento de un piso en Palma. También declara una cuarta parte de las participaciones de una sociedad y un saldo bancario de 15.000 euros en la fecha en que informó.

Para conocer los ingresos del líder de la oposición hay que remontarse a su declaración de 2011, en que declaró 79.000 euros. A su sueldo de conseller sumó 5.488 euros de una actividad del sector primario que desarrolló los primeros meses de 2011 antes de entrar en el Govern. Con esa declaración se colocaba entre los consellers de Bauzá mejor pagados, solo detrás de Rafel Bosch.