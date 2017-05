Salud niega el colapso de Son Espases y habla de saturación puntual

La consellera de Salud, Patricia Gómez, negó ayer que se produjera un colapso en las urgencias de Son Espases el pasado miércoles. Admitió que existió una saturación puntual causada por múltiples factores "en que casualmente se produjo un pico de ingresos en diversas patologías".



La titular de Salud explicó que los motivos no fueron la planta cerrada en Son Llàtzer, como denuncian los sindicatos. Recordó que la planta de Son Llàtzer lleva un mes y medio cerrada debido a que los recursos disponibles se consideraban suficientes. "Mantener todas las plantas de los hospitales abiertas sería muy costoso para el ciudadano", aseveró Gómez durante la rueda de prensa posterior al Consell de Govern.



Patricia Gómez indicó que se desviaron muchos enfermos a Sant Joan de Déu, que tenía disponibilidad de camas y pertenece a la red pública. También apuntó que no prevén para los próximos días que se produzca una situación anormal de picos de ingresos, como los ocurridos el miércoles, sin que exista una epidemia como gripe o gastroenteritis. Gómez consideró que se podría hablar de colapso "cuando la situación es mantenida, no cuando se resuelve en 24 horas, lo que refleja que las medidas que se toman son las adecuadas".



También aseguró que abrir la planta de Son Llàtzer no solo es abrir las puertas, es preciso contratar al personal sanitario y ello se debe realizar con mucha antelación.



Por otra parte, la empresa semipública Tragsa asumirá la gestión del servicio de limpieza de los Hospitales Son Llàtzer y Joan March, además de 14 centros de salud y 22 unidades básicas, después de que la conselleria de Salud rescindiera el contrato con KLE por incumplimientos del contrato, como es el impago de salarios, según explicó la consellera Patricia Gómez. El Consell de Govern aprobó ayer la firma del contrato con Tragsa por un año, prorrogable a seis meses más. Los trabajadores de la anterior concesionaria, KLE, serán subrogados y seguirán realizando la limpieza de los centros sanitarios.





Otros acuerdos del Govern



El Consell de Govern también acordó ayer destinar dos millones de euros del Fondo de Contingencia para otorgar ayudas a los agricultores afectados por el temporal y las inundaciones del pasado mes de febrero. El Fondo de Contingencia es una partida que se reserva para hacer frente a situaciones de emergencia.



De igual modo, se aprobó la designación de 26 miembros del Consell Econòmic y Social que podría constituirse de nuevo elpróximo 26 de junio. También, la conselleria de Servicios Sociales destinará 3,4 millones a financiar plazas residenciales y de centros de día en municipios de Mallorca y en Menorca.