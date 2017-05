Nico Castellano: "WannaCry es una muestra, se propagará a móviles y coches"

–Para que se haga cargo del tipo de entrevista: "¿Lleva capucha?"

–No, he padecido este estereotipo negativo y me siguen identificando así. Mi carácter es el de un investigador muy concentrado en algo. Sin embargo, eres hacker y boy scout toda la vida, se lleva dentro.

–También hay quien le llamaría delincuente.

–Nunca me lo he considerado, y las cosas que he hecho no estaban especificadas como delitos. Jamás he salido en las listas de sospechosos aunque, cuando eres joven, no sabes si rozas los campos de ilegalidad y tienes ciertas paranoias. Nunca he dañado un sistema ni he eliminado datos.

–¿Me está grabando, fotografiando o rebuscando en mi cuenta corriente?

–Claro que no, por qué habría de hacerlo. Mi curiosidad se ciñe al ámbito tecnológico, o a ampliar mi conocimiento. Cualquier persona puede ser cotilla, y no está obligado a cotillear por ser un hacker.

–Dispone de cinco líneas para describir qué sucedió el viernes 12 de mayo.

­–Los ordenadores de muchas empresas fueron atacados por un virus o malware, que secuestraba los datos principales de trabajo y exigía dinero para liberarlos. El impacto se debe a que ha incidido en datos de empresas. Pagar no garantiza la devolución.

­

–¿El ataque de WannaCry puede repetirse?

–Puede repetirse muchas veces, y en peor. WannaCry es una muestra de lo que va a venir. Se propagará y se apoderarán de móviles, coches y todos los aparatos conectados. Se necesitan revisiones periódicas, después no hay remedio.

–¿Es más peligroso no encriptar que no utilizar preservativo?

–Es el mismo ejemplo. La comunicación, al igual que la vida real, está expuesta a un montón de enfermedades que se evitarían con el coste mínimo de un preservativo. No actualizar o no instalar antivirus, por un coste mínimo de trescientos euros al año, conlleva el riesgo de que se te cuele el WannaCry y te secuestre años de trabajo.

­

–¿Quién le necesita?

–Cualquier empresa con ordenadores y servicios automatizados. Simple y llanamente, casi todo el mundo, los profesionales más que los particulares. WannaCry atacó menos a las grandes empresas que a las pimes, que todavía ven la ciberseguridad como un gasto algo lejano.

­

–¿Tiene un póster de Edward Snowden en su habitación?

–No, ahora me has pillado en bragas. Para mí significaría más Julian Assange, es mi icono.

–¿Hay alguna institución inexpugnable?

–No hay ninguna institución que no pueda ser hackeada. La Nasa y la CIA han reconocido que sufrieron hackeos, los miembros de Shadowbrokers filtraron al público las herramientas de que dispone la NSA para entrometerse en las redes de sociedades y particulares. De aquí sale WannaCry.

­

–¿Su padre Hugo Castellano fue mejor hacker que usted?

–Mi padre era un curioso de la política, yo apliqué sus conocimientos.

­

–Trump teme que un pasajero de Isis estrelle un avión por ordenador.

–Me parece importante que Trump tenga esta convicción, ya es posible con drones y también sería factible en un avión de pasajeros. Una catástrofe de Air Malaysia se atribuyó a un hackeo, y las medidas de prohibir ordenadores y tabletas a bordo disminuyen muy poco el riesgo. Al terrorista potencial lo vas a tener igual en el avión, la industria aeronáutica ha de preocuparse de establecer otros controles de seguridad.

–Un congreso de hackers clandestinos como el que montaba usted es una contradicción.

–Nuestro NoCONName era totalmente abierto, el Govern colaboró. Siempre había un poco de paranoia por si tenías detrás a las fuerzas de seguridad, dado que utilizabas un sistema que no era tuyo, pero no se borraba ni se instalaba nada.

­

–¿Qué es el "hacking ético"?

–El hacking es ético de por sí, el tono peyorativo olvida que un experto en ciberseguridad analiza las vulnerabilidades de un sistema para emitir un informe de debilidad.

–¿Debí preguntarle por Anonymous?

–No estoy vinculado a ellos, pero simpatizo con algunas de sus acciones. Hay que desmentir que en Anonymous haya cúpulas, es una conciencia. Discrepan de la corrupción y practican la denuncia tecnológica.

–Imaginemos una vida al margen de internet.

–Es volver a las cavernas. Significaría ralentizar el mundo. Estuve una época sin WahtasApp, pero te miran raro.