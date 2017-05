Ensenyat atiza al 'rival' Noguera

Convulsión en Més. La posibilidad de que Miquel Ensenyat, presidente del Consell, opte a las primarias para liderar Més, provocó ayer un auténtico revuelo en la formación nacionalista. Durante el debate de política general del Consell, Ensenyat dijo que no se lo había planteado. No obstante, sin nombrarlo directamente dio un "tirón de orejas' a su compañero de partido y probable rival en las primarias Antoni Noguera.

Las aguas siguen turbulentas en Més. La división interna en el partido econacionalista es cada día más patente a raíz de la crisis de los contratos con el jefe de campaña del partido, Jaume Garau. Ahora se une un nuevo escenario que puede agrandar aún más la herida: Las primarias que deben elegir al nuevo líder y candidato al Govern en 2019.

Miquel Ensenyat, presidente del Consell, aprovechó el miércoles su discurso de política general para postularse claramente a sustituir al actual líder de Més, Biel Barceló. Lo hacía tirando con bala contra el gurú del sector más pesemero, Antoni Alorda. Ayer Ensenyat aprovechó para atizar a quien se presume puede ser su gran rival en la lucha por el mando del partido, el teniente de alcalde de Modelo de Ciudad y Urbanismo de Cort, Antoni Noguera. "Habrá que tirar de las orejas al ayuntamiento por el retraso en las licencias, como por ejemplo la de la Misericòrdia". Ensenyat sabía perfectamente que el responsable del retraso en esta licencia no es otro que Antoni Noguera.

Fue el portavoz de El Pi, Antoni Pastor, quien obligó a Ensenyat a salir a la palestra durante el debate. Pastor lo acusó de haber hecho un discurso de candidato y exigió la dimisión de Alorda por tener paralizada la carretera de Campos a Llucmajor. El presidente del Consell recogió el guante y replicó al de El Pi: "No me he planteado presentarme a las primarias, a mí me gustan los proyectos de cuatro años", aseveró Ensenyat, pese a que el día anterior en IB3 Ràdio había afirmado que no descartaba luchar por el liderato de Més.

También Pastor le afeó que hubiera instalaciones del Consell de Mallorca que no cuentan con la licencia de actividades. Aquí el presidente del Consell empezó su ofensiva contra Noguera. Después de asegurar que sentía "vergüenza" porque "no hay ningún edificio del Consell que tenga licencia de actividades (permiso que concede el ayuntamiento de Palma)". Ensenyat prosiguió su réplica a Pastor apuntando: "Si ayer nos metimos con el Govern por la Comisión Balear de Medio Ambiente (que preside Alorda), hoy debemos dar un tirón de orejas al ayuntamiento de Palma por el retraso en concedernos licencias, como es el caso de las obras en la Misericordia".

La posibilidad de que Ensenyat opte a las primarias de Més, enfrentándose con Noguera y con el propio Biel Barceló, si a estos dos el caso de los contratos a Jaume Garau se lo permite y no están imputados, provocó un auténtico revuelo entre las bases nacionalistas. Hay que tener en cuenta que en Més, en estos momentos, existen hasta tres corrientes: La de los pesemeros de toda la vida, que comandan Antoni Alorda y ex vicepresidente y ex senador Pere Sampol, la de los que vienen de Iniciativa Verds que sus representantes son David Abril y Fina Santiago y la corriente intermedia en la que se podría encasillar a Miquel Ensenyat.

Pastor pide el cese de Podemos

El portavoz de El Pi, Antoni Pastor, estuvo brillante en la réplica a Miquel Ensenyat durante el debate de ayer. Exhibió toda una serie de mociones presentadas por su partido, en las que Més está de acuerdo pero no sus socios de Podemos y el PSOE y fueron rechazadas. Un ejemplo claro es el de la celebración de la Diada de Mallorca en dos días. Con ello Pastor quiso evidenciar que Ensenyat "está secuestrado por sus socios". Ante esta disyuntiva le espetó: "Presidente Ensenyat, destituya a todos los cargos de Podemos y gobierne en minoría. Estoy convencido de que podremos llegar a acuerdos". El exalcalde de Manacor argumentó su propuesta: "Usted hoy es un presidente radical, ya que tiene consellers radicales como los de Podemos que aplican el pensamiento único. Por ello le pido que los destituya". El presidente insular reconoció que existen discrepancias en el Pacto, pero indicó que procuran "dirimirlas en los despachos, no en los periódicos".

El Popular Mauricio Rovira, inició su intervención denunciando el "inmovilismo" del Pacto de Izquierdas que preside Miquel Ensenyat, que lo calificó como "el del Día de la Marmota porque despierta siempre en el día anterior". Asimismo, lamentó la "incapacidad del presidente que ayer se equivocó haciendo un discurso de proyectos de futuro cuando los proyectos e inversiones los repite cada año. Dos años después todavía los esperamos. Veremos cuántos anuncia el año que viene".

Mauricio Rovira reprochó a Ensenyat su "política de maquillaje camuflando su incapacidad bajo políticas llamativas y gestos de cara a la galería para contentar a Més, Podemos y PSOE, lo que quedó patente en un discurso de brocha aquí y brocha allí sobre la cara más triste de los mallorquines". Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Catalina Serra, criticó que "en dos años el equipo de gobierno ha comenzado muchas cosas pero ha acabado muy pocas y ninguna de ellas fue consensuada con la oposición". Los portavoces de Més, PSOE y Podemos se limitaron a alabar la gestión del Pacto, como no podía ser de otra manera.

De Lluís Llach a Ricky Martin

La anécdota estuvo en los poemas o frases que los intervinientes citaban al final de su discurso. Ensenyat terminó el miércoles con Lluís Llach, Mauricio Rovira citó al poeta catalán Miquel Martí Pol, Antoni Pastor también aprovechó un fragmento de Llach. Sin embargo, tal y como reveló, el portavoz de El Pi, la representante de Ciudadanos, Catalina Serra, citó nada más y nada menos que al cantante Ricky Martin y su famosa canción "un pasito pa lante y un pasito pa tras".