El PP insta a Podemos a poner en el Tramabús la imagen de Jarabo por su piso realquilado

La portavoz parlamentaria popular, Marga Prohens, emplazó ayer a Podemos a "llamar" a su partido en Madrid para que "actualicen" el Tramabús con el que denuncian la corrupción en el PP e incluyan también el rostro del líder de Podemos en Balears, Alberto Jarabo, por no declarar los ingresos obtenidos por realquilar una vivienda en Son Serra de Marina hasta que Hacienda se lo requirió en 2016. "Había una intención clara por parte de Jarabo de defraudar a Hacienda, ya que sólo declaró estos beneficios tres años después y tras un requerimiento", dijo Prohens quien consideró que Jarabo debería renunciar a su escaño en el Parlament por este asunto. "Si le quedara un poco de decencia y coherencia política ya no sería diputado", dijo la portavoz popular en referencia al secretario general de Podemos.

Jarabo realquiló durante los meses de verano de 2013 y 2014 a turistas una vivienda que tiene alquilada en Son Serra de Marina, pero no incluyó estos ingresos en sus declaraciones de IRPF ya que, según dijo, recibió asesoramiento legal en este sentido al no haberle supuesto un incremento de la renta ni una modificación sobre el importe final del IRPF. En 2016, siendo ya diputado, Hacienda le requirió que informara sobre estos ingresos y así lo hizo, pero estos datos no figuraban en su declaración de patrimonio del Parlament, algo que el líder de Podemos achacó a un error.

Para Prohens, "no vale el argumento tan a lo Ramón Espinar de que no hay diferencia entre el precio de alquiler y realquiler, Jarabo se piensa que nadie conoce cómo funciona Hacienda". La portavoz popular se refería a que el portavoz de Podemos en el Senado compró una vivienda protegida cuando tenía 23 años por 146.224 euros, sin sorteo público y estando en el paro, que no llegó a ocupar y que vendió antes de un año por 176.000 euros.



Camargo

Tras las declaraciones de Prohens, realizadas al acabar la Junta de Portavoces del Parlament, la número dos de Podemos en Balears y portavoz parlamentaria del partido, Laura Camargo, defendió a Jarabo y sostuvo que "todo se debió a un error humano". Añadió que Hacienda pidió al secretario general de Podemos "una declaración complementaria en la que salió cero euros, no había ningún beneficio", por lo que consideró que "enmendar un error no es un problema".

"No me explico que Prohens, teniendo en su casa lo que tiene, se atreva a decir algo así (sobre el piso realquilado de Jarabo), es inexplicable e intolerable", dijo Camargo refiriéndose a los numerosos casos de corrupción protagonizados por el PP.