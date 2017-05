Margarita Muntaner: "Los cacahuetes y las nueces son los frutos secos que más alergias causan"

-¿Cuál es la principal diferencia entre una alergia y una intolerancia alimentaria?

-Hay mucha confusión con esto pero básicamente la diferencia es que una alergia a un alimento en concreto se produce cuando actúa nuestro sistema inmunitario. En una intolerancia este no interviene. Y en la primera, la actuación del sistema inmune siempre está relacionada con la proteína del alimento. Por ejemplo, el alérgico lo es a la proteína del trigo, que es el gluten.

-¿Y qué diferencia a una alergia de una intolerancia?

-Generalmente la alergia suele manifestarse de manera muy rápida. Nada más consumir el alimento, al alérgico se le pueden hinchar los labios y acabar en una clínica. En las intolerancias, como te he dicho, no actúa el sistema inmunitario, por lo que los síntomas son más diversos. Esto las hace más difíciles de diagnosticar. Además, no suelen dar problemas tan gordos como las alergias.

-¿A qué porcentaje de la población afecta las alergias?

-Se calcula que afecta a un 3% de la población adulta y a entre un 8% y un 10% de la población infantil. Son más habituales entre los niños.

-¿Qué alimentos provocan alergias de manera más frecuente?.

-Los frutos secos, el huevo, el trigo y los pescados y mariscos.

-¿Y entre los frutos secos?

-Los que dan más problemas suelen ser las nueces, los cacahuetes y las almendras.

-¿Y que problemas origina una alergia?

-Son muchos y variados. Te puede provocar un edema en los labios o en los párpados. Puede causar dificultades para respirar e incluso, una anafilaxia (una reacción alérgica grave que puede incluso a llegar a provocar la muerte). Por eso las personas que sufren estas alergias tan severas deberían llevar un inyectable de adrenalina encima para prevenir estos episodios y que al menos puedan llegar hasta un centro donde sean atendidos.

-Hemos hablado de los síntomas más habituales de una alergia pero, ¿cuáles son los más habituales en una itolerancia?

-Tiene síntomas más diversos pero los más habituales son dolor e hinchazón del estómago, diarreas frecuentes, migrañas... Incluso se ha sabido recientemente que algunos episodios de estreñimiento crónico están relacionados con las intolerancias a algún tipo de alimento.

-¿Por qué se produce esta intolerancia?

-Te pondré un ejemplo. Una de las intolerancias más habituales, incluso te diría que de moda en estos últimos tiempos, es la intolerancia a la lactosa. Esto es, la intolerancia a la leche y a todos sus derivados. Y afecta a todas las leches de los mamíferos, la de cabra, la de camella, no solo a la de vaca. Pues bien, la intolerancia a este alimento es debida a que la persona afectada carece de una enzima en el intestino, la lactasa. Esta carencia impide convertir los azúcares de la leche, la lactosa, en glucosa para que el organismo la pueda digerir.

-¿Qué otras intolerancias hay?

-También existe la intolerancia a la fructosa, el azúcar de la fruta, pero es muy rara porque es de origen genético. En los últimos cuatro años solo he tenido un paciente con esta intolerancia.

-¿No pueden comer nada de fruta estas personas?

-No, generalmente no son cien por cien intolerantes. Pueden comer aquellas frutas que tengan menos fructosa.

-¿Alguna otra?

-También existe la intolerancia al glutamato, un saborizante para realzar el sabor de la comida, y que también es conocido popularmente como síndrome del restaurante chino.

-Tener un aparato digestivo en buenas condiciones, ¿puede evitar la aparición de alergias o intolerancias alimentarias?

-Tener el aparato digestivo en buenas condiciones, con una flora intestinal en buen estado, que esté viva y te proteja, puede atenuar los problemas digestivos, pero no evitarlos.

-¿Qué no debemos hacer para debilitar nuestra flora intestinal?

-Las dietas milagro, la comida basura, el estrés, el café, el alcohol y el tabaco y la toma reiterada de antibióticos por parte de personas enfermas. Porque los antibióticos te matan las bacterias buenas y las malas.

-Es habitual que si estás tomando antibióticos tu médico te aconseje tomar yogures para recuperar la flora intestinal. Pero, ¿qué has de hacer si eres intolerante a la lactosa?

-Puedes tomar probióticos por vía oral. Son unas cápsulas que contienen bacterias vivas que digieres y te protegen la mucosa. El efecto de una cápsula equivale a tomarse tres yogures al día.

-¿Qué alérgenos alimentarios han de declararse de manera obligatoria?

-La ley europea que los fija se traspuso a España a comienzos del año 2015 y establecía hasta 14 alérgenos alimentarios de declaración obligatoria.

-¿Cuáles son?

-Los cereales que contengan gluten, crustáceos, huevos, pescado, cacahuetes, soja, lácteos, frutos secos, apio, mostaza, sésamo, los sulfitos, que es una sustancia que se añade a la carne picada para que adquiera un color más rojo, los altramuces y los moluscos.

-¿Cumplen los etiquetados de los alimentos con la obligación de declarar la presencia de estos alérgenos?

-El pasado fin de semana recorrí varios supermercados y comprobé que, en general, se cumple la normativa. En el etiquetado de las cajas de galletas, por ejemplo, figuran en negrita o en cursiva los alérgenos de forma bien visible. Lo que no debe evitar que los mires de forma habitual porque la composición puede cambiar.