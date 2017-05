Armengol: "La única vía para que no gane Susana es que lo haga Pedro"

La líder socialista de Balears y presidenta del Govern, Francina Armengol, explicó ayer a este periódico su cambio de apoyo con respecto a las primarias socialistas del próximo domingo. De respaldar a Patxi López ha pasado a volver al regazo de Pedro Sánchez: "Yo siempre me he mantenido en la misma línea y el objetivo era que Pedro fuera con Patxi. Sin embargo, en estos momentos la única manera que hay para que no gane Susana Díaz es que lo haga Pedro Sánchez".

Francina Armengol reconoció que apela al "voto útil porque tanto Pedro como Patxi representan el proyecto de partido que yo defiendo", dejando claro que el modelo de Susana Díaz no es de su predilección.

La contundencia en la recogida de los avales, donde la presidenta andaluza cosechó 62.617, Pedro Sánchez 57.369 y Patxi López solo 12.000 es uno de los argumentos principales que han convencido a Armengol para cambiar de candidato. El exlehendakari, según Armengol, no tiene ninguna posibilidad y el único que puede hacer frente a la andaluza es Sánchez. En Balears, pese al apoyo de Armengol a López, ganó Sánchez en número de avales.

"He trabajado para que se unieran, ya que ambas candidaturas representan el mismo modelo de partido que también es el mío, pero por la tozudez de ambos ha sido imposible", aseveró la presidenta balear. Por todo ello, llamó a López y le explicó su cambio de postura: "Pedro es la única manera que tenemos para evitar que gane Susana Díaz". El modelo de partido que quiere Armengol y que no coincide con el de Susana Díaz es un modelo más abierto con un estado federal y con más libertad para las idiosincrasias de cada comunidad autónoma. Un modelo en el que la presidenta piensa que se puede encajar Cataluña y en el que no cree de ninguna de las maneras Díaz.

Asimismo, reveló que muchos barones autonómicos que estaban con López también piensan apoyar a Sánchez para hacer "voto útil" contra Susana Díaz.

Por su parte, Patxi López, restó ayer importancia al hecho de que Armengol le haya quitado su apoyo para dárselo a Sánchez porque, según desveló, tras el debate del lunes con sus rivales en las primarias, "cientos de militantes que avalaron a los otros dos aspirantes se han dirigido a mi equipo para adelantarle que me van a votar".

Voto útil

Mientras, Pedro Sánchez dio la bienvenida al apoyo de la presidenta y encuadró su movimiento en un voto útil que le beneficia. "Compañeras de la talla de Francina Armengol son bienvenidas a esta candidatura", aseguró.

Más crítica se mostró Susana Díaz, que si bien mostró su "respeto" a la presidenta balear por dejar de respaldar a López para volver a apoyar a Sánchez, afeó ese tipo de estrategias: "Yo no voy pedir apoyo a nadie para ir contra otro compañero". "Yo ni voy a pedir apoyo a Pedro para ir contra Patxi ni a Patxi contra Pedro", dijo.