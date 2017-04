El Govern da por cerrada la crisis con el fichaje de Català y Santana

El Govern acordó ayer el nombramiento de Joana Català y Manel Santana como directores generales de Cultura y Participación respectivamente, dando así por cerrada la crisis en lo que se refiere al organigrama de la Conselleria. El Ejecutivo ha necesitado un mes desde que estallara el escándalo de los contratos a dedo desde conselleries de Més a su estratega electoral, Jaume Garau, para completar la estructura de Cultura, tras la destitución de Ruth Mateu como titular de este departamento y de la mayoría de sus directores generales. Aunque con los nombramientos acordados ayer, el Govern da por cerrada la crisis, en realidad aún quedan por decidir algunos cargos intermedios, como los de los responsables del Institut d'Estudis Baleàrics (Illenc) y de la Fundación Orquesta Sinfónica.



La nueva consellera, Fanny Tur, se ha encontrado con problemas para encontrar un perfil adecuado para estos cargos y para la dirección general de Cultura que aceptaran integrarse en un departamento que ya ha visto pasar dos conselleras en dos años y cuando sólo queda media legislatura.





Sin "cuotas" insulares



Al final, la elegida para Cultura ha sido la menorquina Joana Català, regidora de Cultura de Ciutadella entre 1999 y 2003 y que desde 2004 dirigía los servicios adjudicados para la Fortalesa de la Mola, como la planificación, programación y coordinación de las actividades culturales. Tur aseguró ayer que aunque Català es menorquina la elección no obedece al intento de cubrir una "cuota" de la isla, después del abandono del Govern de Més per Menorca por la destitución de Ruth Mateu.



La cúpula de Cultura se completa con el historiador Manel Santana como director general de Participación y Memoria Democrática, como ya adelantó ayer DIARIO de MALLORCA. Profesor de Secundaria y de la UIB, ha publicado numerosos libros de historia, en especial relacionados con la Guerra Civil, y es miembro de la Associació Memòria de Mallorca.



Junto a estos nombramientos, derivados de la crisis por los contratos a dedo a Garau, el Govern nombró ayer al abogado Eduard Vila nuevo director general de Arquitectura y Vivienda, en sustitución de Casimir Gòdia, que abandona el cargo por "motivos de carácter personal", según la portavoz del Govern Pilar Costa, aunque continuará vinculado a la dirección general. Vila ha colaborado con entidades en defensa de afectados por las hipotecas y ha participado en iniciativas para atender a las personas en riesgo de exclusión residencial.



Por otro lado, Costa afirmó que el avance de las investigaciones policiales sobre los contratos a dedo a Garau no modifican por ahora las medidas adoptadas por el Ejecutivo en lo que se refiere a asunción de responsabilidades. La Policía, tras analizar los contratos, ve en ellos indicios de delito, tal y como informó ayer este periódico. Sin embargo, Costa insistió en que por el momento el Govern no dispone de más información oficial. "Aparte de lo que he leído en la prensa, no me consta nada más", dijo la portavoz del Govern, que insistió en que el Ejecutivo mantiene su actitud de "máxima colaboración" con la Justicia para esclarecer lo ocurrido y que, a la espera de que "Fiscalía y Policía hagan su trabajo", el Govern no se plantea "posibilidades" que desconoce si se producirán, en el sentido de posibles detenciones.