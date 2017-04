Costa: "El Govern no tiene competencias en restricciones a lugares emblemáticos"

La portavoz del Govern, Pilar Costa, se mostró ayer a favor de regular el acceso a lugares especialmente emblemáticos de Mallorca como sa Calobra para evitar la saturación de vehículos privados, si bien resaltó que el Ejecutivo "no puede vulnerar las competencias de los ayuntamientos y del Consell" y emplazó a las "distintas instituciones" a mantener una "absoluta coordinación" en lo que se refiere a estas restricciones. "No hay un plan de restricciones desde el Govern porque no tiene competencias", dijo Costa quien precisó que el Ejecutivo balear se ha puesto a disposición para "facilitar" lo que esté en su mano. "Lo ideal es que todo el mundo pueda llegar como quiera, pero la realidad es que ante tanta demanda se tiene que hacer la regulación más adecuada", añadió. Para la portavoz del Govern, las medidas que se están planteando no son "que no se pueda ir" a estos lugares, sino que es necesario regularlo. En este sentido, resaltó que el Ejecutivo balear trabaja para "facilitar el acceso en transporte público". Por otro lado, la Federación de Entidades Locales (FELIB) instó ayer a los Consells y al Govern a consensuar con los ayuntamientos afectados las decisiones sobre la regulación del acceso a estos lugares emblemáticos. "Medidas como la restricción de tráfico, que no criticamos porque pueden ser necesarias, se deben tomar y coordinar de forma conjunta con los ayuntamientos para los que se les traslada un problema", dijo el presidente de la FELIB, Joan Carles Verd.