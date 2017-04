El SUP considera un "parche" el aumento de once policías en el aeropuerto

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) consideró ayer "insuficiente" que se aumente en 11 el número de agentes en el aeropuerto de Palma y reclamó al menos veinticinco uniformados.



En un comunicado remitido a los medoios, el SUP señaló que hace unos días se les informó que se solicitarían a Madrid al menos 25 agentes para cubrir las actuales necesidades de seguridad de Son Sant Joan, aunque solo se han ofertado once plazas.



Este sindicato calificó en su escrito de "parche" este aumento de policías que se ha hecho efectivo y afirmó que "no soluciona el problema" porque "hay una escasez alarmante" de agentes.



El SUP puso de manifiesto la imposibilidad de cumplir en los tres aeropuertos de Baleares con la normativa europea en cuanto al cruce de fronteras.



"En los aeropuertos de Baleares nos encontramos con una escasez alarmante de personal policial, medios materiales e infraestructura", sostuvo este sindicato en el escrito remitido a los medios, al tiempo que alabó la "excepcional" labor que realizan los policías que trabajan en los aeropuertos del archipiélago balear.



El SUP consideró que once agentes "no subsanarán" el problema. "No se han tenido en cuenta el resto de aeropuertos de Balears. Un año más tendremos los mismos problemas", indicó.