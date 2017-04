El Pi rechaza la Ley de Alquiler Turístico al considerar que no soluciona el problema

El Pi registró ayer en el Parlament una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Alquiler Turístico del Govern, al considerar que "fija unos requisitos de imposible cumplimiento" para viviendas plurifamiliares y "no soluciona una realidad económica existente que necesita ser regulada sin negarla ni criminalizarla", según resaltó Josep Melià, diputado de El Pi.



Además, criticó que el proyecto de Ley no prevé ninguna medida para hacer aflorar la oferta de alquiler turístico que sí cumple con los requisitos de calidad y consideró que perjudicará a las viviendas ya autorizadas o dadas de alta en la Conselleria. Asimismo, El Pi sostiene que el proyecto de Ley no respeta las competencias municipales y deriva la solución al problema del alquiler turístico a los consells insulars.