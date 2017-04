Manresa replica a los trabajadores de IB3 que él "no es heredero de Matas"

El director general de IB3, Andreu Manresa, protagonizó ayer una tensa comparecencia en el Parlament marcada por las reivindicaciones de los trabajadores, cuyas protestas le llevaron a afirmar que en el ente "no hay herederos de Matas". A su llegada al Parlament para comparecer en la comisión de control de IB3 seguían concentrados varios trabajadores de estudios de IB3 Televisió en protesta por sus malas condiciones laborales con la empresa concesionaria (la UTE Videoreport y Acicala), que mientras exponían sus situación a diputados de Més y de Podemos agitaron frente a Manresa uno de los carteles que llevaban en el que podía leerse 'Hereus de Matas, fora d'IB3".



Manresa interpretó que se referían a él y casi en su primera intervención en la comisión mostró su rechazo. "Cada uno tiene la biografía que tiene", dijo tras recordar que él fue "víctima de una querella criminal" por parte de Jaume Matas en 2006 por "una información veraz" que publicó en El País. El director general del ente sostuvo que mientras ocupe el cargo velará por "la dignidad" de IB3 y las condiciones laborales en las que, por parte del ente, "no habrá ningún retroceso". No obstante, recordó que "IB3 no es parte de la negociación del conflicto" y que en todo caso actúa de "puente" con la concesionaria.



Al conflicto con los trabajadores de estudios de IB3 televisión se suman las tensiones en los servicios informativos, en donde los trabajadores también denuncian incumplimientos de sus condiciones laborales por parte de la concesionaria Liquid Media, del grupo Mediapro. Ayer en la comisión de control, los representantes de los partidos del Pacto fueron los más críticos.



"Había muchas espectativas en un Govern de izquierdas en lo que se refiere a que las condiciones laborales fueran las adecuadas", dijo la socialista Silvia Cano quien pidió a Manresa que "intente mediar" ante "reivindicaciones laborales legítimas" y muestre "más sensibilidad y más capacidad proactiva" al respecto. Manresa no ocultó su enfado ante estas afirmaciones. "No contestaré", se limitó a replicar a la representante del PSIB. Poco después, el líder de Podemos, Alberto Jarabo, emplazó al director general de IB3 a "encajar mejor las críticas".



Manresa insistió en que consideraba una "anomalía" que los informativos y la mayoría de servicios centrales de IB3 estén externalizados y criticó al Pacto que no haya "decisión política" para cambiarlo. Junto a ello, insistió en que las concesionarias tienen un compromiso de que no haya "retrocesos en las condiciones laborales" y sostuvo que hará lo que esté en su mano, haciendo un "seguimiento" para que se cumpla.



"No me identifico con un explotador", se defendió Manresa ante las protestas de los trabajadores. En contra de lo que afirma el responsable del ente, los trabajadores resaltan que "sí hay herederos de Matas" en IB3, instalados en el ente desde 2005.