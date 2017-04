Fomento corrige al Govern sobre el tope de vuelos en Son Sant Joan

Fomento corrigió ayer al Govern balear y aclaró que en ningún momento le ha prometido no aumentar los vuelos por hora en Son Sant Joan. La reunión que mantuvo el miércoles en Madrid el vicepresidente del Ejecutivo balear y conseller de Turismo, Biel Barceló, y el presidente de la empresa que gestiona los aeropuertos, José Manuel Vargas, arrojó dos versiones contrapuestas que ayer fueron matizadas por ambas partes.



"Es verdad que no hubo un compromiso concreto sobre el tope del número de operaciones por hora en Son Sant Joan, aunque tampoco lo desmintieron. Nos comentaron que en todo caso se reservaban la opción de aumentar el número de vuelos en determinadas horas punta", aseguró Barceló a este diario.



Un día antes el vicepresidente del Govern sí había hablado de un "compromiso" de Fomento para mantener la cifra de operaciones por hora en las 66 actuales y no llegar al máximo de 80 que el aeropuerto está preparado para operar.



Esa contundencia del Ejecutivo balear, plasmada en una nota de prensa enviada a los medios el miércoles por la noche, provocó la reacción inmediata de Fomento, que impuso una serie de matizaciones al texto original. El Govern se vio en la obligación de aceptar las correcciones y el ayer por la mañana publicó una actualización en la que se esquivaba el espinoso asunto del tope de operaciones aéreas por hora.



"En la reunión lo único que se garantizó es que no se iba a aumentar la capacidad declarada del aeropuerto [de 80 operaciones por hora]", argumentó una portavoz del Ministerio. "El compromiso fue que se iba a garantizar la operatividad de todos los vuelos programados por las compañías aéreas para la temporada de verano. Asegurando una operativa ágil y regular", añadió esta portavoz.





Planes de expansión



La reunión del miércoles, a la que también asistió el conseller de Movilidad, Marc Pons, fue motivada por la preocupación del Govern balear en los planes de crecimiento y expansión de AENA en Mallorca.



Matizaciones al margen, la cumbre madrileña también sirvió para que Barceló comunicase a Vargas el interés de las islas en participar en el nuevo plan director del aeropuerto, una hoja de ruta que trazará el crecimiento del aeropuerto de Son Sant Joan en los próximos años.



"Nos han escuchado. Han sido receptivos con nuestra opinión", valoró el vicepresidente del Govern tras el encuentro.





Alianza con Canarias



Canarias y Baleares mantienen su alianza para buscar soluciones a problemas que se producen de forma similar en ambos archipiélagos, y tras conseguir que el Ministerio de Fomento no eliminara los descuentos a residentes para los viajes en grupo, ahora se unen con el propósito común de buscar una mejora en la movilidad entre islas.



Así lo pusieron de manifiesto durante una comparecencia conjunta el vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez (CC), y el conseller de Territorio, Energía y Movilidad del Govern, Marc Pons (PSOE), tras mantener en la mañana de ayer un encuentro en el que abordaron diversos temas relacionados con las conexiones de los archipiélagos y sus respectivos aeropuertos.



En este sentido, Rodríguez resaltó la importancia de que Pons hubiera viajado hasta Canarias, al tiempo que afirmó que la comunicación entre los dos archipiélago es "bastante fluida" desde que el consejero canario tomara posesión de su cargo.