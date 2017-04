Uno de cada seis residentes en Mallorca ha nacido en el extranjero

Uno de cada seis residentes en Mallorca es extranjero, según los datos del ´Avance de la Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2017´ difundidos ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El informe constata además que Balears es la Comunidad Autónoma que cuenta con una mayor proporción de población extranjera: un 16, 7 por ciento. En números absolutos, 186.340 personas.

La cifra es ligeramente inferior a la de hace un año, cuando residían en las islas 188.896 extranjeros. En todo caso, las islas son un caso excepcional en Europa por la cantidad de población extranjera que recibe tanto desde las zonas más empobrecidas del Planeta como de las más ricas.

También Mallorca es una rareza en el conjunto de España, donde la proporción de ciudadanos extranjeros sobre el total de la población inscrita se sitúa en el 9,8 por ciento. Es decir, Mallorca prácticamente dobla el porcentaje de extranjeros del Estado.

El Avance del INE no especifica qué nacionalidades dominan en cada región, pero en España los más numerosos vuelven a ser los marroquíes (747.872). Entre los extranjeros comunitarios mandan los rumanos (684.532) seguidos por los británicos (236.669).

La comunidad británica en Mallorca es muy numerosa, pero no hay cifras fiables de cuántos son los residentes en la isla. El padrón del 1 de enero de 2016 cifraba la colonia británica en 17.516 personas, pero se da por hecho que hay muchas más. Aproximarse a un número más o menos exacto resulta a día de hoy imposible porque no están obligados a empadronarse en la isla y muchos no lo hacen.

Lacomunidad alemana era hace un año la más numerosa con 22.295 residentes. El tercer lugar del podio le correspondía a la italiana, con 16.452 habitantes. La nacionalidad rimana contaba con 12.718 residentes.

Decrece la población foránea en las islas, pero no la general. De hecho, Balears es la Comunidad Autónoma que más ha aumentado su número de habitantes con respecto al padrón de 2016. Las islas cuentan con una población total de 1.115.255 habitantes frente a los 1.107.220 que estaban registrados el 1 de enero de 2016. Son 8.035 más en un año, un 0,7 por ciento.

Solo se acercan a estos datos Madrid, que registra un incremento del 0,6 por ciento de su población, y Ceuta, con una subida del 0,5 por ciento. Son casos excepcionales en España, que pierde población por quinto año consecutivo.

Las islas acumulan varios años de crecimiento consecutivos. El 1 de enero de 2015 habían registradas 1.104.479 habitantes. Un año antes la población era de 1.103.442 personas. Son incrementos muy ligeros de un año para otro, pero sostenidos en el tiempo.

La particularidad mallorquina

Mallorca y, por extensión Balears, sigue siendo un centro de peregrinaje de muchos extranjeros y también de nacionales. Algunos atraídos por las mayores oportunidades laborales que ofrece una región más dinámica que la media al tener una economía muy vinculada al turismo.

Otros, sobre todo procedentes del norte de Europa, llegan atraídos por la posibilidad de encontrar una residencia en un lugar soleado y temperaturas suaves durante buena parte del año.

Falta por conocer los datos definitivos del padrón referente a los municipios. Hace un año el INE asignaba a Palma 400.578 habitantes, 60.664 extranjeros.