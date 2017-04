El Consell recuperará la gestión de la ITV y podrá bajar las tasas un 30%

El Consell de Mallorca ha decidido recuperar la gestión de la Inspección Técnica de Vehículos, que desde principios de los 90 está en manos de empresas privadas. La consellerera de Territorio e Infraestructuras, Mercedes Garrido, anunció ayer que las intenciones del Consell son las de crear una empresa pública para que asuma la gestión de la ITV a partir de junio de 2018, fecha en que termina el contrato con la empresa concesionaria desde 2003, SSG.

Garrido indicó que un informe económico encargado a Ernst & Young asegura que la concesionaria obtuvo un beneficio cercano a los cinco millones de euros anuales en cada uno de los dos últimos ejercicios, cuando dicha empresa solo paga un canon de 700.000 al Consell. Con este beneficio, la institución insular podría bajar hasta un 30% las tarifas por pasar la inspección de vehículos.



Además, este beneficio económico les permitiría crear un nuevo centro de inspección de vehículos en Calvià para descongestionar los dos de Palma, situados en los polígonos de Son Castelló y el de Son Oms.



"Lo más prudente y lo que se nos aconseja es crear una empresa pública para asumir el servicio y que se siga prestando igual que ahora. Por ello, los 144 trabajadores de la ITV pasarán a ser empleados de esta nueva entidad pública que dependerá íntegramente del Consell", aseguró la consellera insular de Territorio e Infraestructuras.



Mercedes Garrido recordó que el contrato con esta empresa es de hace 20 años, ya que SSG compró el servicio a Fomento de Construcciones y Contratas: "En estos 20 años el servicio ha cambiado mucho, ya que antes no era preciso que los vehículos pasaran la ITV cada cuatro años como ahora y tampoco las motos precisaban ser inspeccionadas".



En el Consell ha pesado mucho la posibilidad de bajar las tarifas de un servicio muy importante para la ciudadanía. En este sentido, Garrido admitió que si se prorrogara el contrato con la concesionaria sería del todo imposible bajar tarifas y tampoco construir un nuevo centro de inspección en Calvià. La institución insular tiene previsto crear una comisión, integrada por técnicos internos y externos y grupos políticos, con la finalidad de definir el modelo de gestión de la ITV. No obstante, Garrido dejó claro que a día de hoy la opción más factible es que se cree una empresa pública para asumir y gestionar la ITV en Mallorca.





Incremento de 20.000 coches



Las nuevas normativas impuestas por Dirección General Tráfico (DGT) y la colocación de cámara que detectan los vehículos que no han pasado la ITV, dispararon el pasado año las inspecciones. De un año a otro, según reveló la consellera insular de Territorio e Infraestructuras, el incremento ha sido de 20.000 vehículos más inspeccionados en 2016 con respecto al ejercicio de 2015.



Si analizamos las cifras de los últimos años observamos como los coches inspeccionados en Mallorca crecen de forma espectacular año tras año. En 2013 pasaron por las estaciones de la ITV de Mallorca 321.631 vehículos en primera inspección y 66.918 en segunda inspección, después de que la primera hubiera resultado fallida. Al año siguiente, en 2014, las primeras inspecciones pasaron a 344.806 y las segundas alcanzaron los 69.995 vehículos.



En 2015, el incremento fue más leve, ya que el número de coches, motos y camiones evaluados en primera inspección fueron 345.656 y en segunda solo 66.994. No obstante, el fuerte incremento se produjo el pasado año. Se alcanzó el récord histórico de primeras inspecciones con 370.376 vehículos revisados en primera instancia y los 79.473 en segunda revisión.



Este incremento paulatino de inspecciones, provocado por las mayores exigencias de Tráfico, las cámaras en las carreteras y que la crisis económica frenó la renovación de vehículos, es el que ha disparado los beneficios económicos de la empresa concesionaria en cinco millones de euros anuales. SSG, además de Mallorca, cuenta con servicios de ITV en otras provincias de España. Según fuentes del Consell, los beneficios que sacaban en Mallorca servían para paliar las pérdidas de la ITV en otras comunidades que son del todo deficitarios. Pese a ello, Garrido indicó que esta empresa siempre realizó "un gran trabajo".