AENA promete al Govern no aumentar "este año" los vuelos por hora del aeropuerto

El plan comunicado en febrero a los técnicos de la torre de control de Palma para elevar antes del año 2021 la capacidad por hora del aeropuerto –de los 66 movimientos actuales a un total de 79– no se aplicará "este año". Lo explicó ayer el vicepresidente del Govern y conseller de Turismo, Biel Barceló (Més), que mantuvo en Madrid una reunión con el presidente de la empresa semipública que gestiona los aeropuertos, José Manuel Vargas.



"Le hemos planteado que nuestra apuesta es crecer en turismo de invierno pero también que no se produzcan [incrementos] en verano, porque las islas no pueden seguir creciendo (...). Le hemos transmitido que no se puede elevar el número de operaciones por hora, y se han comprometido a no hacerlo para este verano", explicó Barceló, que en su análisis posterior a la reunión pasó por alto que las intenciones de aumentar capacidad transmitidas a los técnicos y los mandos que gestionan el tráfico de aviones en la isla contemplaban un plan a aplicar hasta el año 2021.



De momento el compromiso es para este verano, cuando AENA no necesitará aumentar operaciones por hora para disparar su tráfico en un 11,4%. Ese es el incremento reflejado en los vuelos programados por las compañías, que se preparan así para triturar el récord de pasajeros y aviones del verano pasado. Si se cumplen las previsiones publicitadas por AENA, las aerolíneas ofertarán esta temporada un total de 28,8 millones de plazas de avión con origen o destino Mallorca, superando así los 26,4 millones del verano 2016, el del negocio récord y la saturación turística máxima.



La preocupación por lo ocurrido la temporada pasada y los planes de crecimiento y expansión de AENA en Mallorca estaban de hecho en el origen de la reunión de ayer. En ella, Vargas le dijo a Barceló que los 297 millones de euros que invertirán en Mallorca para conectar nuevos pasillos de fíngers, elevar la capacidad del sistema de reparto de equipajes o ampliar la terminal para reubicar la zona de aduanas no tienen como objetivo meter más pasajeros en el mismo tiempo u elevar las operaciones por hora a un avión cada 40 segundos, sino que persiguen "mejorar los tránsitos y los flujos", en palabras del vicepresidente del Govern. La cita en Madrid sirvió también para que Barceló, acompañado por el conseller de Movilidad, Marc Pons (PSIB), comunicase el interés de las instituciones de las islas en participar en el diseño del nuevo plan director del aeropuerto, el documento con el que se planificará la expansión del aeropuerto durante las próximas décadas. "Nos han escuchado, han sido receptivos. Se han comprometido a contar con nuestra opinión", resumía tras el encuentro Barceló, aparentemente satisfecho con las explicaciones de Vargas.