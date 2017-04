Podemos une sus votos al PP para una moción sobre auxiliares educativos

El pleno del Parlament aprobó ayer la mayor parte de una moción del PP a favor de la estabilidad laboral de los auxiliares técnicos educativos gracias a los votos a favor de Podemos, además de los de Ciudadanos y de El Pi. Aunque el partido morado no apoyó el punto de la moción que pedía aumentar como mínimo un 30 por ciento el número de estos profesionales, la medida más contundente de las planteadas en la propuesta popular, sí respaldó el de instar al Govern a dar estabilidad laboral a la plantilla con la convocatoria de oposiciones lo antes posible, así como eliminar la temporalidad de las contrataciones de este personal convirtiéndolas en contratos fijos, entre otras medidas.



Previamente el PP se había garantizado el apoyo de Podemos a estos puntos aceptando algunas de las enmiendas del partido morado, defendidas por Salvador Aguilera, como instar al Govern a ofrecer programas de formación específica para los auxiliares técnicos educativos o a llevar a cabo el concurso de traslados. Més per Menorca también había presentado enmiendas, pero las retiró y votó junto a PSOE y Més per Mallorca en contra de la moción del PP. Socialistas y Més defendieron que el Govern ya estaba actuando en esta materia y acusaron al PP de "demagogia" por exigir ahora lo que no hizo cuando gobernaba.





Presupuestos estatales



El apoyo de Podemos a la propuesta el PP en este asunto no se trasladó al resto de los puntos del orden del día. El pleno aprobó la propuesta del Pacto por la que el Parlament rechaza el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para este año por "su asignación insuficiente de recursos para inversión directa en Balears", que tuvo el voto en contra del PP. Los populares sí respaldaron los puntos de la propuesta por los que el Parlament "defiende en su integridad" el cumplimiento del Estatut, en referencia a las inversiones estatutarias, y reclama al Estado el cumplimiento de los protocolos de inversión acordados en diciembre de 2015 con el Govern.



"Han robado la cartera a los ciudadanos de Balears", sostuvo el portavoz socialista Andreu Alcover respecto a los presupuestos presentados por el Gobierno central. Antoni Camps, del PP, defendió la "necesidad" de que se aprueben unos Presupuestos estatales, dirigiéndose especialmente al PSOE. Los populares defendieron una propuesta para instar a los grupos del Congreso a alcanzar acuerdos que permitan aprobar las cuentas estatales, que fue rechazada por el Pacto.



Por oro lado, Podemos interpeló en el pleno al vicepresidente y conseller de Turismo, Biel Barceló, emplazándole a adoptar más nedidas para la sostenibilidad ambiental, social y económica. Barceló defendió la actuación de su Ejecutivo y recordó que parte de las medidas dependen de los Consells, "donde gobierna Podemos".