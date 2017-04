Fallece la socialista Aina Rado, expresidenta del Parlament balear

La socialista Aina Rado, presidenta del Parlament entre 2010 y 2011, falleció ayer a los 69 años de edad tras una larga enfermedad. Nacida en Santanyí, el 9 de agosto de 1947 y maestra de profesión, perteneció al PCE antes se afiliarse al PSIB en 1998 y destacó por su carácter luchador y su firme defensa del feminismo.



Secretaria general de la Federación de Enseñanza de UGT (1987-1995) y secretaria de Acción Social de la Federación estatal de enseñanza de UGT (1995-1998), en su trayectoria política ocupó la secretaría de igualdad de la Federación Socialista de Mallorca (2000-2004) y creó los Premios María Plaza que entrega anualmente esta organización. También fue miembro del Consell de Mallorca y directora general de Menores del Govern con el primer Pacto de Progreso, entre 1999 y 2003.



Diputada del Parlament entre 2004 y 2011, ocupaba la vicepresidencia primera de la Cámara cuando Maria Antònia Munar, la que fuera máxima líder de la extinta UM, se vió obligada a dimitir como presidenta por el caso Maquillaje. Rado la sustituyó al frente del Parlament, aunque al acabar la legislatura ya no repitió como diputada.



La noticia de su fallecimiento se conoció ayer mientras se celebraba el pleno del Parlament, en donde los diputados del grupo socialista mostraron en sus rostros la sorpresa y el dolor que les produjo. "Nos deja una gran socialista, una gran feminista y mejor persona", dijo la presidenta del Govern y secretaria general del PSIB, Francina Armengol, quien no pudo reprimir las lágrimas sentada en su escaño al conocer la noticia. El pleno del Parlament guardó un minuto de silencio en homenaje a Rado.





Luchadora y libre



Desde el Lobby de Dones se transmitió una sentida despedida a través de un comunicado. "Nos cuesta mucho decir adiós a Aina Rado, la amiga de las amigas, la mujer rebelde, la mujer feminista, la maestra", destacó la organización feminista, que puso de relieve su actitud "luchadora y libre", su rechazo a "lo injusto" y su habitual carácter afable. "Ya no tendremos tu voz, pero si tendremos bien presente tu compromiso con la izquierda y las mujeres", concluyó el Lobby de Dones en su escrito de despedida a Rado.